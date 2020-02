AXA cède ses activités en Europe

Le groupe AXA, spécialisé de l’assurance et de la gestion d’actifs, a annoncé la conclusion d’un accord en vue de céder ses activités en Pologne, République Tchèque et Slovaquie à UNIQA Insurance Group AG “UNIQA”.

Selon cet accord, AXA céderait 100% de ses activités vie et épargne, dommages et retraite en Europe centrale et orientale pour un montant total en numéraire de 1.002 millions d’euros, représentant un multiple cours sur bénéfices implicite de 12,4x en 2019, indique le Groupe AXA dans un communiqué parvenu samedi à la MAP.

La finalisation de la transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de Solvabilité II du Groupe d’environ 2 points. La transaction ne devrait pas générer d’impact significatif sur le résultat net du Groupe AXA.

Cité par le communiqué, Thomas Buberl, Directeur général d’AXA a déclaré que “cette transaction marque une nouvelle étape importante dans la simplification du profil d’AXA”.

“Nous sommes convaincus que les activités d’AXA en Europe centrale et orientale bénéficieront de la forte présence et de l’expertise régionale d’UNIQA, créant de nouvelles opportunités de croissance tout en proposant aux clients une offre à forte valeur ajoutée”, a souligné M. Buberl.

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires, et devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre 2020, note le Groupe.

Selon la même source, AXA Pologne offre une gamme de produits: vie et épargne, dommages, retraite et investissement à près de 3,2 millions de clients. La société compte 1.575 employés et distribue ses produits à travers deux réseaux multicanaux dédiés, consacrés aux lignes dommages et vie et épargne.

Pour sa part, AXA République Tchèque et Slovaquie offre une gamme complète de produits vie et épargne, dommages et retraite à près de 1,6 million de clients. La société compte 527 employés et opère au travers d’une plateforme intégrée, sous la supervision d’une même équipe dirigeante présente dans les deux pays, au travers de trois filiales tchèques ayant des agences en Slovaquie.

Le Groupe AXA, avec 171.000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 61 pays, a enregistré en 2018, un chiffre d’affaires IFRS de 102,9 milliards d’euros et un résultat opérationnel de 6,2 milliards d’euros. Au 31 décembre 2018, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1.424 milliards d’euros.