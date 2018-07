AWB: tout savoir sur le programme Green Chip avec l’association Al Jisr

La Fondation Attijariwafa bank a accueilli, le mercredi 25 juillet 2018, la cérémonie organisée par l’Association Al Jisr pour célébrer la 8e promotion du programme Green Chip en partenariat avec le Middle East Partnership Initiative (MEPI).

Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’association Al Jisr en faveur de l’éducation au Maroc et l’accompagnement des jeunes en situation d’échec scolaire vers des métiers qualifiants dans l’informatique et les métiers verts. Au cours de cette cérémonie, 48 lauréats de la 8e promotion du programme ont reçu leur attestation de participation, en présence de plusieurs entreprises privées, et organismes publics, partenaires du programme Green Chip, ainsi que des anciens bénéficiaires du programme dont certains ont témoigné de la valeur ajoutée du programme sur leur parcours.

Ces lauréats bénéficieront tous durant les prochains mois d’un stage en entreprise, avant d’être insérés en entreprise ou d’accéder au statut d’auto-entrepreneur. Le projet GREEN CHIP a été lancé en 2010 par l’Association Al Jisr, en partenariat avec l’Académie Régionale de l’Education Nationale (AREF) de Casablanca-Settat, la Délégation Régionale de la Formation Professionnelle, la Fondation Drosos et Managem.

Trois priorités sont au cœur de la mission du programme Green Chip:

– Réduction du taux de chômage des jeunes faiblement qualifiés à travers le renforcement de l’employabilité et l’encouragement à l’auto-emploi;

– Proposition d’une solution pour le traitement des déchets informatiques afin de favoriser la protection de l’environnement;

– Réduction de la fracture numérique dans le secteur de l’enseignement public. La formation au sein du CFA Green Chip est étalée sur 8 mois plus 3 mois de stage en entreprise. La formation technologique en maintenance informatique est complétée par des modules spécifiques visant à renforcer l’employabilité des jeunes: life skills (savoir-être), démarrage d’un projet entrepreneurial, communication en français.

Les apprentis de Green Chip bénéficient d’un accompagnement individuel durant tout leur cursus de formation avec un suivi régulier de proximité pour garantir une insertion professionnelle réussie. En septembre 2017, Green Chip a été sélectionnée par the “US Middle East Partnership Initiative” (MEPI), pour un renforcement et un redéploiement de ce programme novateur et créateur de valeur et de nouveaux métiers verts.

Durant l’année scolaire 2017-2018, le MEPI a en effet apporté son soutien au projet Green Chip en offrant assistance, formation et soutien aux groupes et personnes, acteurs du développement socio-économique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Il soutient, dans le cadre d’un partenariat, les efforts des organisations de la société civile, des leaders de la communauté, des femmes et des jeunes militants, des groupes du secteur privé et autres, afin de les aider à apporter un changement positif dans la société.

En 8 ans, Green Chip a formé plus de 560 agents en maintenance informatique, tout en assurant la revalorisation de 1500 ordinateurs dans son atelier de production, pour l’équipement des écoles publiques et d’associations. De plus le projet a œuvré pour la protection de l’environnement en collectant et en traitant 150000 articles informatiques ce qui a généré 680 tonnes de déchets remis à Managem pour recyclage. Depuis la création du programme “Green Chip” en 2010, le groupe Attijariwafa bank y a contribué activement, en tant que membre fondateur de l’association, pour réduire la fracture numérique au niveau des écoles publiques dès le plus jeune âge, en phase avec sa stratégie RSE. Le Groupe octroie à ce titre, en exclusivité à l’association Al Jisr, chaque année, du matériel informatique (tous types confondus) dans le cadre du programme. A ce jour, près de 20000 équipements ont été fournis dans ce cadre.

Le programme Green Chip est soutenu par de nombreux acteurs publics et privés au Maroc. Ainsi, plus d’une centaine d’entreprises privées et d’administrations participent au programme de collecte des équipements informatiques usagés. A ce titre, des trophées de reconnaissance ont été octroyés par l’association Al Jisr au cours de la cérémonie aux partenaires phares du programme Green Chip, dont le groupe Attijariwafa bank en tant que plus grand donateur pour le volet collecte d’équipements informatiques.

Les autres partenaires ayant reçu un trophée sont les Domaines de l’Etat, l’Académie Régionale de l’Education Nationale (AREF) de Casablanca-Settat, la Délégation Régionale de la Formation Professionnelle (DRFP) et la société CBI. Pour en savoir plus sur le travail de l’association Al Jisr et le projet Green Chip, rendez-vous sur le site www.aljisr.ma.