AWB: succès inédit pour les “community days”

La Fondation Attijariwafa bank, en partenariat avec l’association INJAZ Al-Maghrib, a clôturé le samedi 27 avril, la 4e édition des community days, qui a été organisée tout au long des mois de février, mars et avril, autour d’un nouveau concept “AWB-INJAZ in a day” au niveau de 13 villes du Royaume, au profit de l’éducation entrepreneuriale des jeunes.

À l’instar des éditions antérieures, cette 4e édition a connu un succès inédit grâce à la mobilisation de près de 220 collaborateurs bénévoles du groupe Attijariwafa bank au profit de 4720 collégiens au niveau des 13 villes ciblées (Casablanca, Marrakech, Fès, Meknès, Agadir, Inezgane, Oulad Taima, Tiznit, Rabat, Salé, Kénitra, Nador et Tétouan).

Ces community days se sont déclinés en 6 phases durant trois mois, le 1er février ; les 16, 23 et 30 mars ainsi que les 20 et 27 avril 2019.

À noter que cette 4e édition a combiné différents programmes de l’association INJAZ Al-Maghrib, en plus du programme habituel “Entrepreneurship MasterClass” qui a été organisé cette année autour de la sensibilisation des jeunes à la protection de l’environnement, en phase avec la récente accréditation du Fonds Vert pour le climat des Nations Unies, obtenue par le groupe Attijariwafa bank en février dernier.

Les autres programmes ont concerné en l’occurrence: “Maharates Min Google”, un programme de formation aux compétences numériques; le programme “Innovation Camp” qui vise à introduire des méthodologies en créativité et innovation pour amener les jeunes à répondre à une problématique donnée par une entreprise et le programme “It’s My Business” qui est basé sur l’initiation à l’entrepreneuriat, à la lumière d’exemples concrets pour présenter aux jeunes les caractéristiques essentielles d’un entrepreneur et leur révéler leur potentiel.

Ainsi, c’est dans une ambiance de convivialité et de partage que les cadres bénévoles du Groupe ont initié les jeunes collégiens à l’entrepreneuriat, basé sur le concept de l’apprentissage par l’action (learning by doing).

L’ensemble des bénéficiaires de ces différentes actions, s’est vu décerner un certificat de participation par l’association INJAZ Al-Maghrib.

Rappelons que la thématique de “soutien à l’entrepreneuriat” revêt une importance stratégique pour le groupe Attijariwafa bank à différentes échelles et représente de surcroît un axe stratégique de sa Fondation, dans le sillage du projet sociétal du groupe Al Mada.

À travers cette action citoyenne, le groupe Attijariwafa bank via sa Fondation et grâce à la mobilisation de ses collaborateurs à large échelle, réaffirme son fort engagement en faveur du soutien à l’entrepreneuriat des jeunes.

