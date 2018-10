AWB: nouveaux Espaces Libre Service Bancaire à Agadir

Depuis 2017, Attijariwafa bank poursuit le développement de son offre de service de banque à distance, et dote ses principales agences bancaires d’espaces proposant le LSB. Les espaces LSB sont des espaces sécurisés qui disposent d’horaires d‘ouverture larges et flexibles de 7h à 21h et 7j/7.

À l’intérieur de ces espaces, des guichets automatiques bancaires offrent aux clients des services étendus, notamment le dépôt d’argent en espèce, le dépôt de chèque ainsi que les opérations de change.

Afin d’assister les clients à se familiariser avec ces nouveaux services, un moniteur dédié sera à leur disposition pendant les horaires d’ouverture de l’agence. À Agadir et Tiznit, les espaces LSB on été déployés en mai 2017, et afin d’encourager ses clients et non-clients à utiliser ces nouveaux services, Attijariwafa bank organise des évènements au sein de l’agence « Agadir-Avenue Hassan II » et de l‘agence « Tiznit expansion ».

Ces agences disposent d‘espaces LSB, et souhaitent renforcer les liens avec leurs clients, les informer et leur présenter l‘ensemble des fonctionnalités proposées dans ces espaces. À ce jour, 50 espaces LSB sont déjà opérationnels dans près de 20 villes dans le Royaume. D’ici à fin 2018, près de 100 espaces LSB seront ouverts, confortant ainsi le positionnement d’Attijariwafa bank comme une banque innovante.