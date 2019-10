AWB: le réseau Dar Al Moukawil se renforce à Casablanca

Dans le cadre de sa politique de promotion de l’entrepreneuriat et de contribution à l’inclusion économique, Attijariwafa bank poursuit le renforcement de son réseau Dar Al Moukawil, un concept d’agences à vision sociale et citoyenne lancé en 2016 et dédié à l’accompagnement gratuit des jeunes, des porteurs de projets, des auto-entrepreneurs et des très petites entreprises, clients et non clients de la banque.

C’est ainsi et en présence de personnalités éminentes de la région Casablanca-Settat que M. Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, accompagné du management de la banque, a procédé à l’inauguration du 9e centre Dar Al Moukawil baptisé Casablanca Centre. La mise en place de cette nouvelle structure vient confirmer encore une fois, l’engagement d’Attijariwafa bank en faveur du développement économique et social, et sa volonté de contribuer activement à l’encouragement de l’entrepreneuriat et à l’accélération de la croissance des TPE pour renforcer leur rôle dans la dynamisation de l’économie nationale et la création d’emplois et de valeur, en particulier dans cette région qui représente le premier bassin d’emploi et le premier pôle économique du pays avec plus de 32 % de contribution au PIB, 52 % d’exportations générées et 44 % d’IDE attirés.

Dar Al Moukawil est le premier écosystème spécialement créé pour les entrepreneurs et les porteurs de projets pour leur apporter des services d’accompagnement spécifiques afin de les aider à entreprendre sereinement. Ainsi, à travers un réseau de centres dédiés et la plateforme web daralmoukawil.com, les petites entreprises existantes, en création ou au stade de projet, clientes ou non de la banque, ont accès gratuitement à des séances de formation quotidiennes, des mises en relation d’affaires avec des partenaires et des donneurs d’ordres potentiels, une mine d’informations utiles et du conseil sur-mesure fourni par des conseillers spécialisés afin de réussir leurs projets.

Aujourd’hui, les centres Dar Al Moukawil sont ouverts à Aït Melloul, Tanger, El Jadida, Marrakech, Fès, Rabat, Meknès et El Hoceima et le bilan de cette initiative affiche des résultats en progression continue :

-plus de 1 850 formations organisées au profit de 20800 TPE gratuitement ;

-plus de 8 400 entretiens de conseil et d’accompagnement réalisés au bénéfice de clients et non clients pour les aider dans la gestion de leurs activités au quotidien ;

-11 journées marchés et 32 sessions de B2B organisées pour faire bénéficier les TPE de réelles opportunités d’affaires à travers ces services de mise en relation ;

-300 entreprises créées à travers le programme « Hub de l’entrepreneuriat » en quelques mois ;

125 partenariats avec les acteurs locaux mis en place pour mobiliser les énergies et conjuguer les efforts autour du renforcement du tissu entrepreneurial ;

C’est dans cet esprit de fédérer l’écosystème entrepreneurial au service de l’accompagnement et de l’orientation des TPE et à l’occasion de l’ouverture de Dar Al Moukawil Casablanca Centre que plusieurs conventions ont été nouées pour concrétiser la volonté d’Attijariwafa bank et de ses partenaires, de soutenir efficacement les TPE de la région.

La première convention a été signée avec le Centre des Très Petites Entreprises Solidaires, né sous Hautes Instructions Royales et qui s’inscrit dans la politique de la Fondation Mohammed V pour La Solidarité visant l’insertion des jeunes des quartiers défavorisés dans le circuit économique à travers la création de leur propre entreprise. Ce centre a pour mission d’apporter aux porteurs de projets nécessiteux et disposant d’aptitudes entrepreneuriales et de capacités confirmées, un dispositif intégré de soutien adapté à leurs attentes, qui va de l’incubation jusqu’au soutien financier et logistique.

Deux autres conventions ont été scellées respectivement avec l’association Espace Point de départ et l’Association de Gestion du Centre d’Animation et de Formation du Tissu Associatif et Coopératif de la Région de Casablanca- Settat, en vue de faire bénéficier leurs adhérents des services d’accompagnement de Dar Al Moukawil et d’orienter les bénéficiaires de ce dernier vers les dispositifs et les programmes de soutien de ces associations.

Par ailleurs, Dar Al Moukawil Casablanca Centre a lancé sa première promotion de participants au « Hub de l’Entrepreneuriat » constituée d’une douzaine de porteurs de projets issus du Centre des TPE solidaires. Ces jeunes, désireux de se lancer pour leur propre compte, ont été accompagnés jusqu’à la création effective de leur entreprise et seront suivis jusqu’à la pérennisation de leur activité. L’objectif de ce programme exclusif de promotion de l’entrepreneuriat, déjà mis en place dans les autres centres Dar Al Moukawil, est d’inciter les jeunes à intégrer le monde de l’entrepreneuriat et les outiller pour y arriver. Il accompagne en effet, la transformation des « non-entrepreneurs » en « entrepreneurs » à travers un cursus qui s’étale sur plusieurs mois selon 4 phases :

-une formation sur l’ensemble des outils de gestion de l’entreprise afin de donner aux futurs entrepreneurs les clés d’une gouvernance saine de leurs affaires.

-la réalisation individualisée du business model et du business plan avec un conseiller Dar Al Moukawil dédié.

-un accompagnement des candidats sur le terrain dans le processus de création effective de leurs entreprises.

-un mentoring sur plusieurs mois avec des points d’étape fréquents en vue de s’assurer de la bonne marche de l’entreprise et, le cas échéant, d’apporter les réajustements qui s’imposent.

Enfin, Attijariwafa bank a annoncé lors de la cérémonie d’ouverture de ce nouveau centre le lancement de la 2e édition du concours dédié à la TPE et aux porteurs de projets: Les Trophées « ana maâk ». Ce concours annuel d’envergure nationale a pour objectif de valoriser les réussites des petites entreprises et de primer leurs réalisations dans plusieurs catégories, notamment l’innovation, le développement durable et la création d’entreprise. L’appel à candidature sera bientôt lancé sur daralmoukawil.com.

L’accompagnement novateur des Très Petites Entreprises se poursuivra chez Attijariwafa bank par le déploiement progressif des centres Dar Al Moukawil et leurs services exclusifs dans toutes les régions du royaume, en gage de proximité et de soutien renouvelé aux petites entreprises.