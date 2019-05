AWB lance son Club Afrique Développement en Égypte

Le groupe Attijariwafa bank et Attijariwafa bank Égypte annoncent le lancement officiel, dans la

capitale égyptienne, de son Club Afrique Développement en Égypte (CAD Égypte), en présence de nombreux responsables gouvernementaux, de hauts représentants du secteur privé, l’ambassadeur du Royaume du Maroc, Ahmed Tazi et de ses homologues africains accrédités en Égypte, ainsi qu’en présence de plus de 300 clients importants d’Attijariwafa bank Égypte et du groupe.

La cérémonie a été présidée dimanche par le Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, Mohammed El Kettani, qui, à cette occasion, a déclaré que le lancement du Club Afrique Développement en Égypte constitue une nouvelle passerelle d’opportunités entre l’Égypte et les autres pays d’Afrique, soulignant dans ce sens que cette initiative correspond aux aspirations des entreprises, traders et entrepreneurs africains en termes de partage d’expériences, d’exploration de nouveaux partenariats et d’opportunités.

Mouna Kadiri, Directrice du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank, indique pour sa part que cette initiative vise à promouvoir le commerce en Afrique et la coopération Sud-Sud. Pour ce faire, “le groupe Attijariwafa bank, pleinement conscient des défis de développement auxquels le continent africain est confronté, notamment sur le plan socio-économique, privilégie une approche fondée sur la solidarité et une vision humanitaire du développement économique”.

Kadiri a également ajouté: “la création du Club Afrique Développement Égypte vient consolider le dispositif de la plateforme au service des acteurs économiques engagés dans le développement du continent. Il s’agit de la 10e antenne du Club, portée par Attijariwafa bank Égypte, avec la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, la Tunisie, le Cameroun, le Gabon, le Congo Brazzaville et le Maroc. Cela permet à la communauté d’affaires égyptienne de disposer de services pour leur croissance en Afrique et également promouvoir les opportunités d’investissements en Égypte auprès des autres communautés économiques africaines et internationales”.

De son côté, Halla Sakr, Directrice Générale d’Attijariwafa bank Égypte, indique que ce lancement, qui encourage l’intégration économique africaine et régionale, s’inscrit dans le cadre de la présidence égyptienne de l’Union africaine. Elle rappelle à cet égard que le Club Afrique Développement est un moteur clé de la croissance durable et du développement économique sur les marchés africains.

“En 2018, Attijariwafa bank Egypt a augmenté ses volumes de financement du commerce extérieur pour atteindre 1,7 milliard de dollars US, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2017. L’objectif de la banque est d’augmenter son portefeuille commercial de 50 % cette année, conformément à la vision stratégique du pays d’accroître ses exportations et ses échanges commerciaux vers l’Afrique, qui s’appuie naturellement sur la forte présence du Groupe dans 14 pays africains”, relève Tamer Ragheb, Directeur des affaires bancaires d’Attijariwafa bank Egypt.

Ce lancement fait suite à la sixième édition du Forum International Afrique Développement organisé par le Groupe à Casablanca en mars 2019, où plus de quarante clients de la banque égyptienne ont assisté et animé 600 sessions de relations B to B.

A.K.A.