AWB lance la micro-assurance avec sa nouvelle gamme « Amane »

Attijariwafa bank annonce le lancement de sa nouvelle offre d’assurance inclusive « AMANE » de Taamine Iktissadi, garantie par Wafa Assurance.

Cette gamme s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière, visant à permettre à tous les marocains, jeunes et moins jeunes, aux populations à faibles revenus, d’accéder aux services bancaires et financiers à des conditions simples et accessibles.

Le Groupe, pionnier de l’inclusion financière au Maroc et acteur majeur de la bancassurance au Maroc et en Afrique, continue d’œuvrer en faveur de la démocratisation des services bancaires et financiers, notamment à travers le lancement de cette nouvelle offre de micro assurance en faveur des Particuliers, Professionnels et TPE.

La nouvelle gamme AMANE, lancée dans le cadre du concept Taamine Iktissadi, vise à protéger aussi bien les descendants que les ascendants en cas de décès de l’assuré ou encore à garantir une indemnisation journalière suite à une hospitalisation de l’assuré.

La gamme regroupe :

Assurance Obsèques pour couvrir les frais funéraires

Assurance Décès au profit d’un parent

Assurance Décès au profit d’un enfant

Assurance Hospitalisation

La gamme AMANE comporte plusieurs innovations et marque une réelle rupture avec les caractéristiques de l’assurance classique, notamment autour de 3 axes majeurs :

une tarification accessible à tous, à partir de 99 DH TTC /an, indépendamment de l’âge du souscripteur ou de son état de santé;

une souscription sans conditions ni formalités pour tous les produits ;

une indemnisation instantanée et rapide.

Avec le lancement de la gamme AMANE, le groupe Attijariwafa bank favorise l’émergence de l’assurance inclusive au Maroc, et consolide son positionnement pour relever le défi de l’inclusion financière tout en réaffirmant sa démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises au service d’un monde durable, solidaire et inclusif.