AWB: la très petite entreprise à l’honneur du Forum TPE

Conscient du rôle crucial des très petites entreprises (TPE), Attijariwafa bank réitère son engagement de soutenir le développement de ces structures à travers l’organisation du « Forum TPE », un événement d’envergure nationale placé sous le thème: “Quelles mesures concrètes pour renforcer et structurer le tissu des TPE au Maroc”.

Ce forum réunit plus de 600 acteurs de l’écosystème, tous animés par la volonté d’agir pour aider les très petites entreprises, les auto-entrepreneurs, les start-ups et les porteurs de projets à relever les défis rencontrés en vue d’un meilleur avenir.

Ainsi, les pouvoirs publics, représentés par le ministre de l’Économie et des Finances, le ministre de l’Industrie du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie numérique, les représentants des régions, de la CCG, de l’OFPPT, etc… et le secteur privé, regroupant le président de la CGEM, les donneurs d’ordres, les acteurs associatifs et une centaine de TPE, se sont mobilisés activement pour cette cause et ont convergé vers un ensemble de mesures concrètes à même de répondre aux problématiques des petites entreprises dans les domaines de la formation en entrepreneuriat, de l’accès au financement, de l’accès aux appels d’offre publics et privés, des délais de paiement, des démarches administratives, de l’adaptation de la fiscalité, etc.

Les nombreuses recommandations issues d’un débat riche des parties prenantes lors de ce forum constituent les bases d’une vision consolidée de soutien aux TPE. Elles seront répertoriées dans un livre blanc comme solutions et mécanismes concrets à mettre en place dans un horizon proche.

Parmi les temps forts de cette rencontre également, la participation d’un expert international spécialisé en entrepreneuriat en Turquie. La lumière a ainsi été mise sur les meilleures pratiques dans ce pays empruntant la voie de la croissance, en termes de programmes et mécanismes de soutien aux TPE dans les volets de la formation, l’encadrement, le financement et l’accès aux réseaux d’affaires. Comme axe de réflexion pour l’amélioration, il en ressort le renforcement du rôle des donneurs d’ordres au Maroc dans l’accompagnement intégré des TPE, en termes de montée en compétence, de valorisation et d’augmentation de la résilience de la chaîne des fournisseurs, afin de leur permettre de relever le défi de la croissance.

Le forum a été également l’occasion de remettre officiellement les prix du concours TPE« Les Trophées ana maâk », une compétition lancée par Attijariwafa bank en 2018 au niveau national pour mettre en valeur le talent, l’ambition et la réussite des très petites entreprises et récompenser les meilleures d’entre elles dans les catégories suivantes :

L’entrepreneuriat avec le prix du meilleur Projet d’Entreprise;

L’innovation avec le prix de l’Innovation;

L’approche éco-responsable ou éco-solidaire avec le prix du Développement Durable;

La croissance avec le prix de l’Export.

