AWB à la cérémonie de fondation de China Africa Inter-Bank Association

Dans le cadre du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC) 2018 qui s’est déroulé à Pékin les 3 et 4 septembre, Mohamed El Kettani, président-directeur général d’Attijariwafa bank, a participé à la cérémonie de fondation de China Africa Inter- Bank Association (CAIBA), une alliance de 16 grandes banques africaines faisant équipe avec China Development Bank (CDB).

La cérémonie de signature a eu lieu au siège de la CDB à Pékin, en présence de représentants de l’Union Africaine, du ministère chinois du commerce, et du ministère des Affaires étrangères chinois et du président de la CDB, Hu HUAIBANG.

La création de la CAIBA est une initiative de la CDB avec 16 grandes banques africaines et fait partie des 8 initiatives stratégiques mentionnées par le président chinois XI Jinping dans son discours d’ouverture du FOCAC 2018. L’association est composée de grandes banques africaines telles que ABSA, Standard Bank, UBA, WADB (BOAD)… En signant l’accord, les 17 membres de la CAIBA s’engagent à renforcer les échanges commerciaux et les flux d’investissement entre la Chine et l’Afrique, à renforcer les moyens de financement des projets d’infrastructure en Afrique et des projets conjoints Chine-Afrique.

Ils ont également souligné leur volonté d’innover pour mettre en place de nouveaux modèles de financement pour les initiatives de développement économique et durable en Afrique. A cet égard, Mohamed El Kettani a prononcé une allocution lors de laquelle il a remercié et félicité la China Development Bank pour son initiative et a souligné la fierté d’Attijariwafa bank d’être un membre fondateur et actif de la CAIBA.

Il a également réitéré l’engagement du groupe AWB à faire équipe avec tous les membres pour atteindre les objectifs assignés à la CAIBA, et a salué la pertinence et le rôle structurant de l’initiative chinoise OBOR. EL KETTANI a par ailleurs mis à profit cette occasion pour présenter l’histoire du groupe Attijariwafa bank, ses implantations et ses bons résultats en Afrique.

CHINA DEVELOPMENT BANK est la plus grande banque spécialisée dans les investissements étrangers et la coopération financière en Chine. À la fin de 2017, la CDB avait octroyé des prêts totalisant plus de 180 milliards de dollars aux pays concernés par l’initiative OBOR.

