Avec le Y9 Prime 2019, Huawei établit un nouveau record

C’est du jamais vu. Disponible au Maroc depuis le 27 juin, le nouveau Y9 Prime 2019 fait un carton. A tel point que le dernier smartphone de Huawei détient désormais un nouveau record au Maroc : les ventes du Y9 Prime 2019 sont non seulement deux fois plus importantes que celles du modèle précédent de la gamme, mais elles représentent aujourd’hui 20% du total des ventes de Huawei au Maroc !

Avec le succès du Y9 Prime 2019, c’est toute la stratégie de Huawei qui se trouve plébiscitée par les consommateurs. La dernière génération de la série à succès Y présente un rapport qualité-prix imbattable et une panoplie de garanties offertes à l’achat : 3 mois de garantie brie d’écran pour tout achat d’un Huawei Y9 prime 2019 jusqu’au 30 septembre.

Au-delà d’un service après-vente d’exception, le Y9 Prime 2019 est aussi un concentré de toutes les technologies qui font la réussite de Huawei. Le smartphone possède certaines des fonctionnalités les plus étonnantes du marché. Son écran Ultra FullView Display de 6,59 pouces offre un affichage ultra-panoramique idéal pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou lire des livres électroniques. Automatiquement rétractable, son appareil photo avant AI 16 MP est quant à lui parfaitement invisible : il s’éjecte en une seconde lorsque vous prenez des selfies et se rétracte automatiquement quand vous avez fini.

Les fonctionnalités haut de gamme du Y9 Prime 2019 ne s’arrêtent pas là ! L’arrière de l’appareil est équipé de trois caméras: deux 16MP et 8MP qui capturent des images claires avec une qualité supérieure et un contraste élevé, et une 2MP qui fournit des images avec une profondeur de champ ultra réaliste.

Les capacités du du Y9 Prime 2019 sont elles aussi exceptionnelles. Grâce à sa batterie de 4000 mAh, le smartphone permet de jouer à des jeux et de regarder des vidéos pendant une période prolongée, tandis que le chipset Kirin 710F garantit des performances élevés et une efficacité énergétique totale. Pour s’adapter à vos besoins et vous allouer les ressources nécessaires à vos activités préférées, son système d’exploitation EMUI 9 basé sur Android analyse même votre comportement pour vous proposer une expérience plus fluide et optimisée à chaque utilisation !

En outre, le Y9 Prime 2019 est doté de 4 Go de RAM et de 128 Go de ROM. De quoi vous laisser suffisamment de place pour stocker toutes vos photos, vidéos et données.

Le Huawei Y9 Prime 2019 est disponible au Maroc en trois couleurs (noir minuit, bleu saphir et vert émeraude) au prix de 2599 dhs.