Avec inwi, fini la panne de connexion!

Elle constitue une véritable hantise pour les jeunes Marocains, comme pour leurs congénères partout dans le monde. La panne de connexion, puisque c’est de cela qu’il s’agit, n’arrive jamais au bon moment. Elle est source de frustration et de grand désagrément pour une génération ultra connectée pour qui les réseaux sociaux sont le prolongement de la vie réelle, un espace de création, d’échange et de découverte.

Conscient de ces réalités et des habitudes de consommation de tous ses clients, inwi introduit une grande nouveauté : l’illimité des réseaux sociaux pour tous les clients prépayés de l’opérateur ! La nouvelle étoile 6 est en effet un pass complet offrant un accès illimité pendant un mois à Instagram, WhatsApp, Facebook, Snapshat et Twitter à seulement 30 dirhams par mois.

Et ce n’est pas tout ! Toujours dans le cadre de sa vision de l’Internet pour tous, inwi donne un coup de pouce pour l’équipement des jeunes. Les nouveaux clients peuvent ainsi bénéficier d’un smartphone 4G et de 3 mois de Pass Réseaux sociaux au prix imbattable de 549 dirhams seulement.

“C’est une nouveauté qui répond à un vrai besoin chez nos jeunes, dont profitera tous nos clients prépayé et qui traduit le souci permanent d’innovation chez inwi. Pour proposer cette nouveauté, nous sommes partis d’un constat simple : les réseaux sociaux arrivent en tête des utilisations des jeunes Marocains. C’est un espace d’échange, d’apprentissage, de création et de divertissement. Aujourd’hui, nous entendons permettre à nos jeunes d’en profiter pleinement, sans contraintes et sans limitations”, explique Adil Chafiqi, Directeur Marketing B2C chez inwi.

A.K.A.