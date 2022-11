Automobiles: où en est le marché du Premium au Maroc ? (VIDEO)

S’exprimant à l’occasion du nouveau rendez-vous des Inspirations ÉCO, l’Invité des ÉCO, Adil Bennani, président de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (Aivam) et DG d’Auto Nejma, a répondu à la question suivante: où en est le marché du Premium au Maroc ?

C’est un segment qui s’est toujours mieux comporté que les autres. «Quand le marché augmente, le premium augmente plus et quand le marché baisse, le premium baisse moins. Donc, c’est le segment le plus résilient du marché automobile», précise Adil Bennani, président de l’Aivam. Une fois cette généralité rappelée, il observe une baisse sur ce segment. «Aujourd’hui, les clients premium sont des chefs d’entreprises qui vivent des soucis de baisse de leur activité au quotidien», fait-il savoir. Si le premium représentait 6,5% du marché en 2020, il est revenu à 7,4% en 2021, et s’est affiché à 7,2% en 2022. Ce qui est une performance en soit. Maintenant, lorsqu’on voit la composition du segment premium, on observe qu’aujourd’hui, Mercedes a fait le choix de ne pas aller vers le volume. «Nous nous sommes positionnés dans les versions les plus équipées et les modèles les plus chers. À volume égal, si Mercedes enregistre actuellement 8% de chiffre d’affaires en plus, c’est que le ticket moyen a augmenté», se réjouit le patron de Mercedes-Benz Maroc.