Automobile: une augmentation des prix à cause de l’inflation ? (VIDEO)

Majdouline Chafai El Alaoui, directrice des marques BMW et Mini chez Smeia, était « l’invitée des ECO » en mai dernier. Quel est l’impact de l’inflation au niveau international sur les prix de vente au Maroc ? Sa réponse en vidéo.

«Nous nous attendons à des hausses de prix des véhicules sur le marché national, même si cela dépendra de la stratégie de chaque marque et de chaque importateur», estime Chafai El Alaoui.

En attendant, elle constate une augmentation moyenne de 2% au niveau des prix pratiqués en 2021. Compte tenu du manque de visibilité, les opérateurs se préparent certainement à une hausse plus conséquente cette année. «Pour ce qui est de la politique de Smeia et de BMW, nous avons fait le maximum pour rester cohérents par rapport aux attentes des clients marocains. Nous ne nous précipitons pas pour opérer des hausses de prix, nous préférons rester cohérents», déclare la représentante de la marque BMW et Mini qui juge que si «la situation mondiale persiste, nous serons obligés de répercuter une partie de l’inflation sur les prix».

Une chose est sûre, «nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour contenir au maximum cette inflation. Nous n’avons d’ailleurs pas augmenté nos prix dans les mêmes proportions que l’inflation». Elle assure que, pour certains modèles, tout a été fait pour maintenir les niveaux de prix intacts. La hausse de l’inflation, additionnée à un environnement perturbé, affecte les marges. «Il y a eu un impact apparent», conclut Chafai El Alaoui.