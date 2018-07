Automobile: record semestriel pour Renault

Sur le premier semestre, les immatriculations mondiales véhicules particuliers + véhicules utilitaires (VP + VU) du Groupe Renault (y compris Lada, Jinbei, Huasong) ont enregistré une hausse de 9,8 %.

La part de marché du Groupe ressort désormais à 4,3 % (+0,2 point). Le Groupe, ainsi que les marques Renault et Dacia établissent un record de ventes sur un semestre, avec respectivement, 2 067 695, 1 378 583 et 378 095 véhicules vendus. Les ventes de Lada sont en hausse de 24,0 %. Celles de Renault Samsung Motors sont en baisse de 26,9 %. A compter du 1er janvier 2018, le Groupe Renault intègre aussi les volumes de Jinbei et de Huasong qui s’élèvent à plus de 85 000 véhicules vendus. « Pour la 3e année consécutive, nous avons battu un record de ventes avec près de 2,1 millions de véhicules sur un premier semestre. En Europe, le Groupe continue de gagner des parts de marché et à l’international, nous enregistrons de très bonnes performances, notamment en Amérique Latine, dans la région Eurasie et en Afrique» a déclaré Thierry Koskas membre du Comité Exécutif, directeur Commercial Groupe Renault.

En Europe, les immatriculations du Groupe sont en hausse de 4,4 % sur un marché en progression de 2,8 %, soit 1 070 718 véhicules immatriculés au 1er semestre. La part de marché du Groupe en Europe s’établit à 11,0 %, en hausse de 0,2 point. La marque Renault seule enregistre une croissance de 1,1 %. La part de marché s’élève à 8,1 %. Clio 4 est le 2e véhicule le plus vendu en Europe, Captur le 1er crossover de sa catégorie et Scénic le 1 er véhicule le plus vendu de sa catégorie. Sur le segment des véhicules électriques, Renault maintient son leadership avec une part de marché de 21,9%. Les volumes de ventes augmentent de 11,6 %.

Celles de ZOE augmentent de 1,1 % et Kangoo Z.E. de 125 % et détient désormais 38,9 % de part sur le marché du véhicule électrique utilitaire où il demeure leader. La marque Dacia enregistre un record de ventes pour un semestre en Europe avec 281 225 véhicules immatriculés (+14,6 %), et une part de marché record de 2,9 % (+0,3 point). Cette hausse est liée à la performance de Sandero phase 2 et du nouveau Duster qui enregistre en 6 mois près de 63 900 immatriculations. La marque Alpine a enregistré ses premières immatriculations depuis 22 ans. Depuis le lancement plus de 4 800 véhicules ont été réservées. Hors d’Europe, les immatriculations du Groupe sont en hausse de 16,4 %. Le Groupe enregistre des croissances de ventes en Amériques (+18,1%), Asie-Pacifique (+69,5 %), et en Eurasie (+15,1 %), et fait face à un ralentissement en Afrique Moyen-Orient Inde (-4,5%). Dans la région Amériques, les immatriculations du Groupe sont en hausse de 18,1 % sur un marché en hausse de 6,3 %. La part de marché atteint un niveau semestriel historique à 7,3 %, en hausse de 0,7 point, grâce notamment à l’offensive produits sans précédent comprenant la gamme complète de SUV.

Le Groupe Renault continue de pleinement profiter du dynamisme du marché argentin et voit ses immatriculations progresser de 22,2 %, deux fois plus vite que le marché qui augmente de 11,2 %. La part de marché augmente de 1,3 point à 14,6 %. Au Brésil, le marché progresse de 13,7 % et le Groupe en profite en augmentant ses ventes de 27,8 % avec une part de marché historique à 8,3 % (+0,9 point). Kwid lancé sur le second semestre 2017 se place numéro 2 de son segment dans les deux pays. La région Asie Pacifique a intégré depuis le 1er janvier 2018 les volumes de ventes des marques Jinbei et Huasong à la suite de la création d’une coentreprise avec Brilliance China Automotive Holdings Limited. Dans la région, les immatriculations sont en hausse de 69,5 %. À périmètre équivalent 2017, les volumes du Groupe sont en baisse de 14,8 % sur un marché qui progresse de 4,3 %. En Chine, le Groupe a vendu près de 117 646 véhicules, dont près de 33 000 véhicules sous la marque Renault. Renault Samsung Motors enregistre une baisse de 26,9 % en Corée du sud en l’absence de nouveau modèle dans un marché très concurrentiel. En Eurasie, les immatriculations sont en hausse de 15,1 % sur un marché qui progresse de 9,4 %. La part de marché du Groupe progresse de 1,3 point à 25,8 % notamment grâce à son dynamisme en Russie. Le marché russe progresse de 18,2 % sur le premier semestre. La Russie demeure le 2e marché du Groupe qui y voit ses ventes augmenter de 19,7 % en plaçant 8 modèles dans le top 15 du marché véhicule particulier. Plus d’une voiture sur 4 vendue sur ce marché est une Renault ou une Lada.

En Russie, la marque Lada enregistre une hausse de 21,1 % avec une part de marché de 20,0 % (+0,5 point) grâce au succès des nouveaux modèles LADA Vesta et LADA XRAY. Les volumes de la marque Renault augmentent de 16,5 % grâce notamment au succès de Duster et Kaptur, avant l’arrivée en 2019 d’un nouveau crossover du segment C. En Afrique-Moyen-Orient-Inde, les immatriculations du Groupe sont en baisse de 4,5 %, sur un marché en hausse de 10,1 %. En Iran, les ventes baissent de 10,3 % avec une part de marché de 8,1 % (-2,3 points). En Inde, tout en demeurant la première marque automobile européenne, Renault voit ses ventes baisser de 25,4 % dans un marché très concurrentiel. Au Maghreb, les ventes du Groupe progressent de 12,4 % sur un marché en hausse de 7,0 %. La part de marché du Groupe s’établit à 44,8%, en hausse de 2,1 points.

