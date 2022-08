Automobile: hausse importante des exportations

Les exportations du secteur automobile se sont chiffrées à 59,65 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2022, en accroissement de 31,6% par rapport à une année auparavant, indique l’Office des changes.

Ces exportations ont ainsi atteint leur niveau le plus haut durant la même période au cours des cinq dernières années, précise l’Office dans sa récente note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juillet.

Cette hausse concerne les ventes du segment de la construction (+56,7%) et celles du segment du câblage (+14,6). En revanche, les exportations du segment de l’intérieur véhicules et sièges baissent de 2,2%.

Par ailleurs, les exportations de marchandises se sont établies à 246,08 MMDH à fin juillet 2022 contre 174,95 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 40,7% ou +71,12 MMDH.

Ladite note explique que cet accroissement concerne la totalité des secteurs, à leur tête, les phosphates et dérivés, le secteur de l’automobile, celui de l’agriculture et agroalimentaire et celui du textile et cuir.

S.L. (avec MAP)