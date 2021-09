Automobile: Hausse des exportations à fin juillet (Office des Changes)

Les exportations du secteur automobile se sont chiffrées à 46,49 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de 2021, en augmentation de 38% par rapport à fin juillet 2020, selon l’Office des Changes.

Cette évolution s’explique par la hausse des ventes du segment de la construction (+41,4%) et celles du segment du câblage (+30,7%), précise l’Office dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs de juillet 2021.

« Ces exportations dépassent celles réalisées durant la même période des quatre précédentes années », tient à souligner la même source.

De leur part, les exportations des phosphates et dérivés ont augmenté de 30,3%, atteignant 37,539 MMDH à fin juillet, contre 28,802 MMDH une année auparavant. Cette évolution fait suite, principalement, à la hausse des ventes de l’acide phosphorique (+53,3%) et celles des engrais naturels et chimiques (+28,4%).

En parallèle, les exportations du textile et cuir se sont accrues de 23,7% au titre des sept premiers mois de l’année 2021. Cette évolution est due à la hausse des ventes des vêtements confectionnés de 27,9% et celles des articles de bonneterie de 38,8%.

« Ces exportations restent, néanmoins, en deçà de celles réalisées durant la même période de 2019, soit -11,8% », précise l’Office.

S’agissant des exportations du secteur agriculture et agroalimentaire et celles de l’électronique et l’électricité, elles ont affiché des hausses respectives de 5,8% et de 34,6% à fin juillet 2021.

En revanche, les exportations du secteur de l’aéronautique ont reculé légèrement de 3,8% à 7,354 MMDH à fin juillet 2021, contre 7,647 MMDH une année auparavant. La part de ce secteur dans le total des exportations a perdu 1,2 point s’établissant à 4,2% contre 5,4% une année auparavant.