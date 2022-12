Automobile : Cupra débarque au Maroc ( VIDEOS )

Cette marque non-conventionnelle et audacieuse, est basée sur un design sophistiqué et des performances contemporaines qui inspire le monde depuis Barcelone en proposant des modèles et expériences innovants. CUPRA, avec sa forte personnalité donnera une nouvelle impulsion au marché automobile Marocain.

La CUPRA représente caractère, technicité et performance. Cette marque fait vibrer les cœurs des personnes qui prennent leur vie en main. Elle s’adresse à tous celles et ceux qui ont besoin d’une nouvelle impulsion.

« Tout ce projet est né d’un rêve, celui d’un groupe de personnes qui recherchaient un moyen de séduire un nouveau groupe d’aficionados de l’auto. »

Plus précisément, la marque s’articule autour de quatre axes majeurs. Garage, avec l’accent sur les voitures urbaines sportives et les accessoires exclusifs. C’est un véritable style de vie, pour les partenariats et les collaborations. L’expérience Cupra réunit les futurs clients au sein d’une même tribu.

Représentée par le logo tribale, cette marque du groupe VW inspire : la passion, le