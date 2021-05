Automobile: belle hausse des ventes au Maroc

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont chiffrées à 58.956 unités au titre des quatre premiers mois de cette année, en hausse de 11,35% par rapport à fin avril 2019, ressort-il des statistiques mensuelles de l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM).

Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s’est établi à 52.185 unités, en progression de 9,7% par rapport à fin avril 2019, tandis que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) s’est chiffré à 6.771 unités (+26,1%), précise la même source.

La marque Dacia occupe toujours la première marche du podium des voitures particulières, avec une part de marché de 29,03%, soit 15.151 nouvelles immatriculations depuis le début de l’année (+5,1%), suivie de Renault qui a écoulé 6.988 nouvelles unités (part de marché de 13,39%), de Hyundai (4.286 unités et 8,21% en part de marché) et de Peugeot (3.992 véhicules et part de marché de 7,65%). En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers (VUL), les ventes de la marque chinoise Dongfeng Sokon (DFSK) ont bondi de 285,9% à 1.424 unités, soit une part de marché de 21,03% sur la période, devançant Ford (837 immatriculations et une part de marché de 12,36%) et Dacia (816 unités et 12,05%).

S’agissant des ventes des voitures « Premium », Audi a écoulé 1.220 unités à fin avril 2021, soit une part de marché de 2,34%, suivie de BMW avec 1.085 unités (2,08%) et de Mercedes avec 950 véhicules (1,82%).

Sur le seul mois d’avril, le nombre des nouvelles immatriculations s’est établi à 14.793 unités, en hausse de 20,22% par rapport au même mois de l’année 2019. La répartition par segment fait ressortir une hausse des VP de 21,28% à 13.056 unités et des VUL de 12,79% à 1.737 unités.

S.L. (avec MAP)