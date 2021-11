Autocaz participe à l’événement international Movember

Autocaz, filiale du Groupe Auto Hall dédiée à l’achat, la reprise et la vente des véhicules d’occasion multimarque, participe à l’événement international Movember afin de sensibiliser l’opinion publique autour de la santé masculine.

Après son soutien à l’opération « Octobre Rose », la marque Autocaz s’est engagée dans le mouvement Movember, lancé chaque mois de novembre depuis 2003, par la Movember Foundation.

Le but est de lever des fonds pour la recherche médicale afin de réduire le taux des maladies masculines telles que les cancers les plus répandus chez les hommes dans le monde entier. L’objectif est de prévenir également des maladies liées à la santé mentale et les suicides chez les hommes.

À travers cette initiative, la marque Autocaz promeut la santé de la gente masculine en appuyant cette fondation qui partage ses valeurs et celles de ses clients.

La marque insiste sur la prévention, qui reste synonyme de guérison, en recommandant l’activité physique, le dépistage précoce et la consultation d’un professionnel de la santé mentale en cas de détresse ou de dépression.