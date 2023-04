Autocaz célèbre son deuxième anniversaire

Autocaz, filiale du Groupe Auto Hall spécialisée dans l’achat, la vente et la reprise de véhicules d’occasion, poursuit sa stratégie de développement au Maroc. Après l’ouverture en 2021 de son premier Mégastore à Casablanca, la marque a élargi son réseau de distribution, inaugurant courant 2022 deux nouveaux Mégastores, l’un à Marrakech et l’autre à Fès.

Autocaz dispose également d’une plateforme digitale dédiée aux véhicules d’occasion. Elle vient récemment d’être optimisée pour une meilleure expérience de l’utilisateur et intègre désormais une option « radio » qui diffuse en continu, simultanément sur le site et dans les trois mégastores, une programmation musicale riche et variée.

Soucieux d’offrir plus de services à sa clientèle à travers des solutions novatrices, Autocaz a également introduit l’année dernière une offre inédite baptisée « Intermédiation de confiance ». Des engagements forts auprès de la clientèle qui ont permis à la marque de remporter le prix « Élu Meilleur Service Client Maroc de l’année 2023 » dans la catégorie « Vente et Achat de véhicules d’occasion ».

Sanaâ ZAGOURI, Directrice du pôle Auto Hall Occasion précise : « Autocaz a réussi à maintenir ses bonnes performances depuis le démarrage de son activité. Notre ambition est d’affirmer notre leadership sur le marché marocain des véhicules d’occasion et d’élargir notre réseau de mégastores, notamment à travers d’autres ouvertures dans les grandes villes du Royaume. Par ailleurs, nous veillons à rester en phase avec les exigences de nos clients en répondant parfaitement à leurs préoccupations via une palette d’offres et de services novateurs dédiés ».

L’intermédiation de confiance, point essentiel d’Autocaz

Souhaitant accompagner tous les automobilistes du Maroc dans leur projet d’achat ou de vente automobile, et afin de faciliter leurs démarches, Autocaz est également un intermédiaire de confiance entre le client acheteur d’une voiture d’occasion et le client vendeur de sa voiture. Un service inédit au Maroc qui permet de faciliter les transactions entre particuliers, tant du côté de l’acheteur que du côté du vendeur, d’accompagner les deux parties simultanément et de leur offrir de précieux conseils tout au long de la transaction. Une intermédiation qui soulage les particuliers de la charge que représente le processus de vente de leur véhicule (mise en ligne de leur annonce sur plusieurs sites web, gestion des appels téléphoniques et des déplacements, négociation du prix de vente, démarches administratives fastidieuses, etc.).

Concrètement, pour le particulier qui souhaite vendre son véhicule via le service « Intermédiation de confiance », les techniciens et les commerciaux d’Autocaz prennent en charge toute la procédure. Après avoir inspecté la voiture sur plus de 120 points de contrôle, un prix de vente est fixé en accord et à la convenance du client. Des photos de qualité professionnelle sont prises afin d’agrémenter la petite annonce de vente qui sera diffusée sur plusieurs canaux, y compris la plateforme digitale, pour assurer un maximum de visibilité. Toutes les demandes sont ensuite filtrées et traitées par les commerciaux de la marque qui ne présenteront au propriétaire du véhicule que les prospects intéressés par la vente. Conscient que certains clients vendeurs préfèrent garder leur véhicule pour leur besoin de mobilité plutôt que de le laisser au Mégastore, Autocaz leur propose la vente sans dépôt du véhicule. Une option qui leur permet de continuer à utiliser leurs voitures durant le processus de vente.

Parallèlement, les commerciaux d’Autocaz accompagnent les clients acheteurs tout au long de la démarche, en leur présentant les véhicules correspondant à leur besoin et en fixant un rendez-vous pour les essayer. L’acheteur évite ainsi toute mauvaise surprise liée à la qualité et à la fiabilité de la voiture, d’autant qu’un rapport d’expertise technique minutieux lui est transmis.

« La valeur ajoutée de ce nouveau service consiste à soulager les deux clients des procédures administratives qui peuvent s’avérer contraignantes, tout en garantissant une transparence totale de l’opération et en offrant des services supplémentaires inégalés», ajoute Sanaâ ZAGOURI.

À noter qu’Autocaz prend en charge la négociation, les démarches administratives ainsi que la sécurisation du paiement. Les acheteurs bénéficient de services annexes tels que des solutions de crédit et d’assurance ainsi qu’un service après-vente performant.