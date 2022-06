Auto Hall Luxury Motors devient le nouvel importateur de Maserati au Maroc

Maserati a annoncé la nomination d’Auto Hall Luxury Motors, filiale à 100 % du groupe Auto Hall, en tant que nouvel importateur officiel au Maroc.

Auto Hall est l’une des premières sociétés opérant dans le secteur de la distribution de véhicules au Maroc avec plus d’un siècle d’expérience. Elle a pris le contrôle exclusif de la Société de Développement Automobile (SDA), par l’acquisition de 100 % du capital et des droits de vote, auprès de la Société Maroc Emirats Arabes Unis de Développement (SOMED), l’ancien importateur de Maserati au Maroc.

Hamdy Elshantoury, Directeur Général de Maserati Moyen-Orient et Afrique a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Auto Hall Luxury Motors dans la famille Maserati. Le Maroc est un marché clé dans la région africaine et nous sommes convaincus qu’avec des partenaires solides comme Auto Hall Luxury Motors, nous continuerons à nous développer avec succès dans la région. Nous aimerions également profiter de l’occasion et remercier l’équipe SOMED d’avoir représenté la marque au Maroc au cours des dernières années ».

« Nous sommes fiers de pouvoir représenter Maserati au Maroc, une marque réputée pour son luxe, son exclusivité et ses performances. L’équipe d’Auto Hall Luxury Motors s’engage à fournir un service client de classe mondiale aux clients ainsi qu’à répondre à la demande croissante de voitures de luxe sur notre marché », a déclaré Abdelaziz Maalmi, Directeur Général d’Auto Hall Luxury Motors.

Le showroom ultramoderne Maserati, situé au 73, Boulevard Moulay Slimane Ain Sebâa à Casablanca, présentera la dernière gamme de modèles Maserati depuis les nouveaux Ghibli Hybrid et Levante Hybrid, avec lesquels l’entreprise est entrée dans une nouvelle ère – qui culminera avec le lancement de Folgore – jusqu’au nouveau Grecale

Maserati S.p.A.

Maserati produit une gamme complète de voitures uniques, immédiatement reconnaissables à leur personnalité extraordinaire. Grâce à leur style, leur technologie et leur caractère intrinsèquement exclusif, ils ravissent les goûts les plus fins et les plus exigeants et ont toujours été une référence mondiale pour l’industrie automobile. Une tradition de voitures à succès, dont chacune redéfinit ce qu’une voiture de sport italienne signifie en termes de design, de performances, de confort, d’élégance et de sécurité, actuellement disponible sur plus de soixante-dix marchés à l’échelle internationale. Les ambassadeurs de cet héritage sont le vaisseau amiral, la Quattroporte, la berline sport Ghibli et le Levante, le premier SUV fabriqué par Maserati, et le tout nouveau SUV Grecale « L’Exceptionnel au Quotidien », tous des modèles caractérisés par l’utilisation de matériaux de la plus haute qualité et d’excellentes solutions techniques. La Ghibli, Grecale et la Levante se déclinent également en versions hybrides. Une gamme complète, équipée de motorisations hybrides 4 cylindres, essence V6 et V8, à propulsion et transmission intégrale, incarnant l’ADN de performance de la marque Trident. Le haut de gamme est la supercar MC20, propulsée par le moteur innovant Nettuno V6, incorporant des technologies dérivées de la F1 qui sont, pour la première fois, disponibles dans le bloc d’alimentation d’une voiture de série.