Casablanca, le 13 Octobre 2022 – Poursuivant sa politique de développement du réseau de distribution, Auto Hall inaugure une nouvelle succursale à El Jadida.

Située à zone industrielle, lot 10-11, El Jadida. La succursale, entièrement neuve, commercialise une panoplie des produits des marques représentées par le groupe Auto Hall : Ford, Opel, Nissan, Mitsubishi, Fuso, DFSK, Chery, Case, Foton et New Holland ainsi que les services associés.

La succursale est labellisée 3S (Sales, After-Sale Service, Spare Part), permettra à Auto Hall de répondre au mieux, aux exigences de ses clients et partenaires dans cette région. La succursale a permis la création de 35 postes directes et indirectes.

Cette nouvelle succursale comporte des showrooms, des ateliers mécaniques, ainsi qu’un service des pièces de rechange d’origine et ce, pour un investissement global qui s’élève à plus de 24 Millions de dirhams.

Une succursale fonctionnelle et entièrement neuve

Auto Hall El Jadida est implantée sur un terrain de 4330 m2 avec une superficie d’exposition et service après-vente de 1780 m2.

Des équipes commerciales et techniques qualifiées prennent en charge les clients pour la vente et l’entretien, la maintenance et la réparation mécanique de leurs véhicules. Des conventions sont également signées avec la majorité des sociétés d’assurance du Royaume.

La pièce de rechange est assurée au niveau du comptoir Pièces de Rechange et Accessoires, situé dans la succursale. Opérationnelle dès l’ouverture, la succursale assure la disponibilité d’une grande partie des pièces de rechange d’origine et des services associés des marques commercialisées par le Groupe Auto Hall.