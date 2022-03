Australie: JESA technologie remporte une étude de faisabilité pour une usine

JESA Technologies a annoncé aujourd’hui avoir remporté une étude de faisabilité pour une usine de granulation MAP/DAP pour le projet de phosphate Ammaroo, dans le Territoire du Nord de l’Australie.

Le site se trouve dans le bassin de Georgina Ouest, à environ 220 km au sud-est de Tennant Creek, 270 km au nord-est d’Alice Springs, 95 km de la voie ferrée Adelaide-Darwin et 1000 km de Darwin. L’usine sera capable de produire 960 000 Mt/an d’engrais granulés à base de 50% de produit MAP et 50% de produit DAP.

Ce projet a pour but d’être un complexe d’engrais entièrement intégré comprenant : L’extraction de roches phosphatées sur site.

Une usine de valorisation de roche phosphatée.

Une usine d’acide phosphorique.

Une usine d’acide sulfurique.

Une usine d’ammoniac.

Usine de granulation.

Les services publics, qui comprennent l’eau brute, la station de traitement des eaux (déminéralisation et osmose inverse), la centrale électrique, les chaudières auxiliaires et les compresseurs d’air, le stockage, l’importation et l’exportation par voie ferrée, etc. Les services auxiliaires comprennent le gazoduc, la ligne ferroviaire, le village d’hébergement et l’aérodrome.

L’infrastructure de Darwin, qui comprend les installations portuaires, l’atelier, les bureaux et la salle de contrôle.

David Ivell, directeur général de JESA Technologies, a déclaré : » Nous sommes très heureux de travailler avec Verdant Minerals sur cette étude de faisabilité. Il s’agira de notre deuxième usine MAP/DAP d’un million de tonnes par an en Australie, après le succès du projet réalisé à Phosphate Hill ».

Chris Tziolis, directeur général de Verdant Minerals, a déclaré : » Nous sommes heureux d’accueillir JESA dans le cadre du projet Ammaroo. Nous sommes impatients d’intégrer l’expertise considérable de JESA en matière de granulation dans ce projet passionnant à valeur ajoutée qui pourrait jouer un rôle important dans la sécurisation de l’approvisionnement de l’Australie et de la région en engrais à base de phosphate d’ammonium, essentiels dans le futur.