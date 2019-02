Australie: Akhannouch s’est rendu au ministère des affaires étrangères

Aziz Akhannouch, accompagné d’une délégation marocaine, s’est rendu au ministère australien des affaires étrangères. Cette visite a eu lieu mardi 12 février à Canberra. Le ministre de l’Agriculture a été accueilli par la ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop.

Lors de cette visite, la délégation marocaine a eu l’occasion de découvrir l’Initiative Nationale australienne de l’Eau. Il s’agit d’un accord intergouvernemental doté d’un fonds d’investissement de 1,25 milliards d’euros.

Cette initiative permet entre autre l’amélioration des dispositifs de prise en charge des systèmes hydriques surexploités ou soumis à de fortes contraintes. Elle favorise la mise en place d’infrastructures dont l’objectif est de réduire les gaspillages et d’augmenter l’offre en eau via des projets de construction d’usines de dessalement, d’usines de traitement de l’eau et la construction de nouveaux barrages.

Lors des échanges, les programmes marocains en matière d’irrigation ont été largement appréciés. Ce sont des programmes de pointe, souvent novateurs et cités en exemple à l’échelle internationale. Dans le cadre du PMV, le Maroc a mis en place 4 programmes en matière d’irrigation agricole (PNEEI), (PEI), le renforcement des PPP, ainsi que la mobilisation des ressources hydriques non conventionnelles.

Le système de traçabilité des viandes rouges a également été au cœur des échanges avec les opérateurs australiens. Ce système a suscité un grand intérêt auprès de la délégation marocaine qui opère dans la filière, d’autant plus qu’il permet avec efficacité de repérer les bovins lors d’incidents liés aux maladies et aux aliments via un identifiant d’animal et une base de données accessible sur le Web retraçant les mouvements de l’animal.

S.L.