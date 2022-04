Augmentation du Smig: un accord a été trouvé (dialogue social)

Dans le cadre de la charte nationale sur le dialogue social, un accord a été trouvé ce samedi 30 avril entre le gouvernement, la CGEM et les centrales syndicales les plus représentatives.

La cérémonie de signature de cet accord qui coïncide avec la célébration de la fête du Travail, dimanche, a été présidée par le chef du gouvernement. Ce dernier s’est entretenu avec les secrétaires généraux de l’Union marocaine du travail (UMT), de la Confédération démocratique du travail (CDT), de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) ainsi que les présidents de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural.

Parmi les mesures les plus importantes dans le cadre de ce nouvel accord figure l’augmentation du Smig de 3.000 à 3.500 DH par mois pour le secteur public. L’augmentation du Smig pour le secteur privé de 10% en deux temps, en septembre 2022 et 2023 et enfin l’alignement du Smag agricole sur le Smig.