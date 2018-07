Attijariwafa bank soutient les étudiants des classes prépa

La Fondation Attijariwafa bank a organisé du 19 au 23 juin, la 12e édition de la semaine de concentration au profit des élèves des classes préparatoires scientifiques issus des centres publics marocains, admissibles aux oraux des concours d’accès aux grandes écoles d’ingénieurs françaises.

Cette action s’inscrit dans le cadre du programme global de soutien aux classes préparatoires publiques « Grandes Ecoles pour Tous », mis en place depuis 2007, par la Fondation Attijariwafa bank en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, visant à améliorer les performances des étudiants des classes préparatoires publiques et à renforcer leurs chances d’intégrer les grandes écoles françaises.

L’édition de cette année, qui s’est déroulée à l’université Al Akhawayn partenaire de cette action depuis son lancement, a profité à 97 étudiants admissibles aux Grandes Ecoles d’ingénieurs françaises (Polytechnique, ENS, Centrale Supélec, Mines Ponts), sélectionnés par ordre de mérite, parmi les admissibles issus des classes préparatoires publiques de tout le Royaume, dont le nombre continue à enregistrer une tendance haussière ces dernières années.

Ainsi, dans un cadre propice aux révisions, les étudiants ont bénéficié d’un programme de simulation aux oraux minutieusement conçu par le responsable pédagogique et l’équipe des encadrants et dispensé par une vingtaine de professeurs de haut niveau sélectionnés par le Ministère de l’Education Nationale. Ce programme qui intègre les différentes épreuves des concours (mathématiques, physique/ chimie, anglais, arabe, français, TIPE et ADS) a contribué à renforcer leur préparation aux concours.

A l’issue de cette semaine, les étudiants partiront en France pour les épreuves orales des concours qui ont démarré le 18 juin à Paris et qui s’étaleront sur 4 semaines.

Il est à souligner que le programme global de soutien aux classes préparatoires « Grandes Ecoles pour Tous » de la Fondation Attijariwafa bank, intègre :

1. L’organisation de deux semaines de concentration au profit des étudiants des classes préparatoires commerciales et scientifiques ;

2. L’équipement des bibliothèques en ouvrages et en outils de gestion ainsi que la contribution à la formation des bibliothécaires ;

3. Le soutien exclusif à la Caravane AMGE, en faveur de l’orientation des élèves de classes préparatoires publiques du Royaume.

A travers ce programme global phare et notamment l’organisation des semaines de concentration, dont les retombées ont été prouvées et approuvées tout au long des éditions, la Fondation Attijariwafa bank, réaffirme ainsi son engagement dans le soutien des filières d’excellence.