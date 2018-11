Attijariwafa bank s’engage dans une politique d’achats responsables

Le groupe Attijariwafa bank s’engage dans une charte des principes d’achats responsables et implique ses fournisseurs en matière de RSE.

Soucieux d’entretenir des relations respectueuses, équilibrées et durables avec ses fournisseurs, Attijariwafa bank vient de publier une charte qui formalise l’ensemble des engagements du Groupe en faveur des achats responsables. Cette charte s’inscrit dans la continuité de la politique achats et de la démarche RSE du Groupe, dans un objectif de performance globale et durable impliquant aussi les filiales du Groupe. En effet, l’application des principes RSE dans le processus Achats constitue un des engagements majeurs de la politique RSE d’Attijariwafa bank.

Dans cette charte, Attijariwafa bank s’engage et implique ses fournisseurs à réduire les risques sociaux et environnementaux liés aux achats, à contribuer au développement des territoires et à promouvoir les bonnes pratiques d’affaires. Permettre aux entreprises d’accéder aux appels d’offres quelle que soit leur taille, réduire les délais de paiement, innover avec les fournisseurs sont quelques exemples des engagements pris par le Groupe. Les fournisseurs doivent quant à eux respecter des principes relatifs à l’éthique et la déontologie, à la confidentialité et propriété intellectuelle, la protection de l’environnement, le respect des droits humains, des relations et des conditions de travail.

La charte de principes d’achats responsables a été partagée avec les fournisseurs et les collaborateurs intervenant dans le processus Achat d’Attijariwafa bank afin de s’assurer de leur adhésion à cette démarche. En parallèle, un ensemble d’actions ont été déployées par le Groupe afin de poursuivre l’application des principes RSE dans le processus Achats.