Attijariwafa bank s’associe à un géant de l’immobilier chinois

En marge du Sommet de Pékin du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC) 2018, qui s’est tenu à Pékin les 3 et 4 septembre, le groupe Attijariwafa bank et le China State Construction Engineering (CSCEC) ont conclu un protocole d’accord visant à développer un partenariat à long terme. Le protocole d’accord a été signé par Mohamed El Kettani, PDG du groupe Attijariwafa bank et Li Jiqin, Directeur général des opérations internationales du CSCEC. La cérémonie a eu lieu au siège des opérations internationales du CSCEC et a réuni des dirigeants de haut niveau des deux organismes.

Dans le cadre du protocole d’accord, les deux parties s’engagent à tirer profit de toutes opportunités commerciales ciblant des secteurs tels que les infrastructures, la construction et le développement immobilier, les contrats internationaux et les investissements au Maroc et dans les pays africains où le groupe Attijariwafa bank est présent.

“Nous sommes heureux de signer cet accord avec CSCEC, le leader mondial de la construction, des infrastructures et du développement immobilier. Comme vous le savez, les besoins de l’Afrique dans tous ces domaines sont énormes, créant un large éventail d’opportunités pour nos deux sociétés. Je suis convaincu que l’expertise de CSCEC et notre longue expérience avec les entreprises chinoises opérant en Afrique stimuleront notre partenariat et apporteront des résultats concrets et fructueux”, a déclaré Mohamed El Kettani à cette occasion.

Mohamed El Kettani a conclu en félicitant Li Jiqin pour sa désignation pour le projet New Cairo, phase 2, et a proposé une coopération imminente avec notre filiale locale Attijarwafa bank Egypt.

