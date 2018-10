Attijariwafa bank rend hommage à ses collaborateurs bénévoles

Le groupe Attijariwafa bank à travers sa Fondation et la mobilisation active de ses collaborateurs à large échelle dans le cadre du programme de mécénat de compétences, poursuit ainsi son soutien à l’Association INJAZ Al-Maghrib et réaffirme son engagement en faveur de l’éducation l’entrepreneuriale des jeunes, une thématique qui revêt une importance stratégique pour le Groupe, dans le sillage de son actionnaire de référence le groupe AL MADA, qui positionne le soutien à l’entrepreneuriat au cœur de son projet sociétal.

Il a expliqué brillamment dans quel sens ; notamment « qu’une grande entreprise peut se donner comme mission, une mission sociale et/ou environnementale et/ou d’inclusion, c’est-à-dire qu’on reconnaît à l’entreprise des objectifs et des moyens qui vont bien au-delà de son premier objectif business. C’est un sujet est important pour le Maroc de demain, pour accompagner cette formidable jeunesse qui est prête à s’engager pour créer des entreprises et du business. Ça représente un atout indéniable pour le développement du pays ».

Enfin, la cérémonie a été clôturée par l’intervention de Jean-Marc Borello, Président du Directoire du GROUPE SOS, invité par la Fondation à témoigner en sa qualité d’expert en entrepreneuriat social notamment sur l’apport et le potentiel d’un programme de mécénat de compétences pour les différentes parties prenantes, tant pour le bénévole et l’écosystème que pour l’entreprise dans une dynamique Win- Win et inclusive.

Tous ces témoignages riches en émotion n’ont pas manqué d’interpeller l’audience et d’illustrer le potentiel de ces jeunes entrepreneurs en herbe, fédérant d’autres collaborateurs du Groupe à rejoindre cette noble cause citoyenne.

Afin d’illustrer l’impact des programmes de l’association et la valeur ajoutée de cette expérience entrepreneuriale, tant pour les jeunes bénéficiaires que pour les bénévoles, des témoignages de collaborateurs bénévoles et bénéficiaires ont également été prévus. Dans ce cadre, la Fondation Attijariwafa bank a invité la junior entreprise « SAHTY FBALY » du lycée Bnou Al Yassamine, ainsi que leur conseillère bénévole, Mme. Leila Yacoubi, cadre bénévole du groupe Attijariwafa bank, qui les a encadrés sur plusieurs mois, dans le cadre du « Company Program », programme phare de l’Association.

Au total sur les trois dernières années (2016 à 2018), 1300 collaborateurs bénévoles du Groupe se sont mobilisés pour cette noble cause citoyenne avec près de 18 400 heures de formation dispensées au profit de 26 689 jeunes bénéficiaires, couvrant près de 57% des besoins de l’association INJAZ en termes d’heures dispensées et 43% du total portefeuille de bénévoles, tous partenaires confondus.

Rappelons que l’ambition du Groupe, annoncée par El Kettani en octobre 2015, était de mobiliser 1000 collaborateurs bénévoles sur 3 ans, à fin 2018 (soit à minima 330 collaborateurs bénévoles par an), au profit d’association INJAZ Al-Maghrib. A l’instar des deux dernières années, l’objectif pour cette troisième année a été dépassé grâce à la mobilisation de 447 collaborateurs bénévoles à l’échelle du Groupe, avec une représentation régionale. La contribution des collaborateurs bénévoles du groupe Attijariwafa bank en 2018, a concerné 8844 heures de formation dispensées au profit de 7500 jeunes bénéficiaires (collégiens, lycéens et étudiants universitaires) au niveau de 11 villes du Royaume.