Attijariwafa bank remporte deux nouveaux prix à Londres

Lors de la 12ème édition de la cérémonie de remise des prix « African Banking Awards 2019 » par EMEA Finance Magazine, Le groupe Attijariwafa bank s’est vu décerner 2 prix d’excellence le 5 décembre dernier à Londres :

« Meilleure banque marocaine de l’année 2019 » et ce, pour la 5ème année consécutive. CBAO pour sa part, a été élue « Meilleure banque au Sénégal pour l’année 2019 », et ce pour la 3ème fois consécutive.

Selon le magazine britannique de référence, ces 2 consécrations, viennent récompenser les progrès réalisés par le groupe Attijariwafa bank au cours de l’année 2019, car il a su équilibrer son expansion et sa croissance en tenant compte des risques dans un contexte parfois difficile, et offrir à ses clients diversifiés de nouveaux produits et services innovants, excellant dans les services bancaires d’investissement.

« Attijariwafa bank a un plan de responsabilité sociale d’entreprise mûr et bien pensé. Nous sommes impressionnés par le soutien manifeste aux TPME non seulement au Maroc, mais également à travers l’importante plateforme géographique du groupe, qui s’étend sur 26 pays de la région EMEA. La banque s’est engagée concrètement à investir 27 milliards de dirhams dans de nouveaux prêts aux petites entreprises au Maroc uniquement », a déclaré Christopher Moore, éditeur et PDG du magazine EMEA Finance.