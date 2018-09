Attijariwafa bank, premier groupe bancaire africain

Selon le classement 2018 des 25 premières banques africaines établi par Financial Afrik, leader de l’information financière en Afrique, le groupe Attijariwafa bank est le premier groupe bancaire africain – hors Afrique du sud- .

En effet, Attijariwafa bank occupe la quatrième place dans le TOP 25 du classement en Afrique, avec un Total Bilan qui s’élève à 50 milliards de dollars (USD), un PNB de 2 200 millions de dollars, un Résultat Net de 568 millions de Dollars et un réseau bancaire important dans 25 pays en Afrique.

L’étendue du réseau bancaire du groupe Attijariwafa bank en Afrique, revêt une importance primordiale dans ce classement, car selon Financial Afrik, c’est le seul critère qui porte le projet de développement régional.

Financial Afrik ne manque pas de souligner la stratégie gagnante du groupe Attijariwafa bank quant à son développement à l’international. Le journal Financial Afrik propose une information financière stratégique aux cadres et dirigeants. Une information factuelle, où l’actualité du continent africain est confortée par des actualités locales ciblées. Présent sous plusieurs supports numériques (Application, site web et quotidienne électronique), Financial Afrik est aussi un mensuel qui analyse l’information africaine et publie des classements.