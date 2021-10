Attijariwafa bank: le Club Afrique Développement examine les leviers d’industrialisation du Gabon

Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank et l’Union Gabonaise de Banque ont organisé hier au Gabon, en format digital, une mission multisectorielle autour du thème « Leviers d’industrialisation du Gabon ».

La conférence plénière, diffusée en direct de Libreville, s’est tenue avec la participation de Mme Nicole Jeanine Lydie ROBOTY Epouse MBOU, Ministre de l’Economie et de la Relance de la République Gabonaise.

A cette occasion, M. Ghislain MOANDZA MBOMA, Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des Investissements a présenté un exposé sur la thématique principale, axant son intervention sur le potentiel de croissance que recèlent les trois secteurs clés retenus : Agro-Industrie, Transformation de Bois, Production de Matériaux de construction.

Il s’agit de la 30e mission du genre sur le continent depuis la création du Club Afrique Développement en 2016.

Plus de 300 chefs d’entreprise et institutionnels de neuf pays du continent (Gabon, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, Mali, Maroc, Sénégal et Tunisie) ont pris part à cette mission, à l’occasion de laquelle les opportunités de collaboration et d’investissement visant le développement de ces filières ont été explorées. Les opérateurs économiques ont également tenu plus d’une centaine de rendez-vous d’affaires organisés durant la journée dans la perspective de nouer des partenariats.

A cette occasion, Mme Mouna Kadiri, Directrice du Club Afrique Développement a rappelé le cheminent de la dynamique « Afrique Développement » qui a fédéré en une décennie près de 15.000 entreprises et acteurs publics de 40 pays du continent, ayant réalisé près de 25.000 rendez-vous d’affaires dans les secteurs essentiels du développement de l’Afrique (Industries de la Santé, BTP, Infrastructures, Agro-industrie, etc.)

« La Mission multisectorielle du Gabon sous ce format digital en direct de Libreville et des autres capitales africaines incarne la volonté des entreprises, jamais démentie, à travailler entre elles, au-delà des obstacles parfois considérables », a-t-elle par ailleurs précisé.

« Avec le premier réseau bancaire du pays et son positionnement d’acteur de référence dans la sous-région, l’Union Gabonaise de Banque contribue activement, depuis une soixantaine d’années, au financement de l’économie nationale et sous régionale. L’organisation de cette nouvelle mission multisectorielle dans un contexte de crise est l’illustration la plus tangible de son attachement à la promotion des échanges Sud-Sud et au soutien des investisseurs étrangers souhaitant s’implanter au Gabon» a pour sa part ajouté Monsieur Abdelouahed El Kiram, Directeur Général de l’Union Gabonaise de Banque.

«Le thème choisi de cette mission est très important pour le Gabon dans un contexte marqué, comme vous le savez, par la crise sanitaire» a souligné Madame Nicole Jeanine Lydie ROBOTY Epouse MBOU, Ministre de l’Economie et de la Relance de la République Gabonaise en exposant les contours du Plan d’Accélération de la Transformation (PAT) 2021-2023, stratégie segmentée de développement et de diversification de l’économie gabonaise.

« Nous vous proposons de mettre à votre disposition une banque de projets dans un cadre de travail adapté et un code des investissements des plus attractifs » a ajouté Madame la Ministre de l’Economie et de la Relance, soulignant à l’attention des 300 chefs d’entreprises africaines qu’« il est important pour nous de capitaliser sur la Coopération Sud-Sud (…). Cette coopération est non seulement capable de mobiliser les compétences humaines et techniques mais également des ressources financières nécessaires à la réalisation des projets d’envergure structurants ».

Cette rencontre est la deuxième initiative en format full digital après celle organisée en avril 2021 par le Club Afrique Développement Sénégal, avec la CBAO et le Crédit du Sénégal.

À propos du Club Afrique Développement

Le Club Afrique Développement, créé par le groupe Attijariwafa bank, se donne comme ambition de fédérer la communauté des affaires, les dirigeants, les représentants publics afin de dynamiser de manière pragmatique les investissements à l’échelle du continent.

C’est un espace de mise en relation et d’échange dédié aux opérateurs économiques désireux de prospérer dans le continent, par le développement de courants d’affaires ou/et des investissements dans cette région du monde. C’est aussi une plateforme donnant accès à des informations, formations, services et expertises à dessein de favoriser la concrétisation des projets d’entrepreneurs, des grands projets structurants des Etats, ainsi que la coopération Sud-Sud et Nord-Sud.

Outre le Forum International Afrique Développement à Casablanca, le Club Afrique Développement, qui compte aujourd’hui plus de 3000 membres, a organisé avec les filiales africaines du groupe Attijariwafa bank 29 missions multisectorielles dans 15 pays du continent, mobilisant plus de 3500 chefs d’entreprise du continent. En six éditions, le Forum International Afrique Développement a pu réunir plus de 10.000 entreprises de 40 pays du continent et des pays partenaires, réalisant plus de 22.000 rendez-vous d’affaires structurés et générant des investissements conséquents dans plusieurs pays en Afrique.