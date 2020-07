Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank lance les AfricaDev Sessions, un cycle d’émissions de débat en ligne à destination de ses membres, des institutionnels et partenaires du Groupe sur le continent africain.

La première Session est diffusée ce jeudi 30 juillet 2020 à partir de 10h00 GMT sur les plateformes digitales et réseaux sociaux du Groupe et de ses filiales.

AfricaDev Sessions a pour vocation de répondre, sous un nouveau format d’interaction, aux préoccupations des entreprises africaines mettant en avant les thématiques économiques africaines et permettant d’engager des réflexions sur les sujets d’actualité à destination des grands acteurs économiques et des PME du continent.

La crise actuelle a engagé le groupe Attijariwafa bank où qu’il se trouve à renforcer ses dispositifs d’accompagnement de ses clients et de proximité avec eux. Soucieux d’être à la hauteur de sa mission dans ce contexte particulier, la première émission adresse le thème « COVID19 : Enseignements et meilleures pratiques en Afrique ». Cette Session accueille pour en débattre : Florence Boupda, Directrice Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale de la SFI, Gérard Mangoua DG et Co-fondateur du groupe Ubipharm et Ismaïl Douiri, Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, en charge du Pôle Banque de Détail à l’International et Filiales de Financement Spécialisées.

À propos du Club Afrique Développement

Le Club Afrique Développement, créé en 2016 par le groupe Attijariwafa bank, a pour ambition de fédérer la communauté des affaires, les dirigeants, les représentants publics afin de dynamiser de manière pragmatique les investissements à l’échelle du continent.

Espace de mise en relation et d’échange dédié aux opérateurs économiques désireux de se développer en Afrique, par le développement de courants d’affaires ou/et d’investissements. C’est aussi une plateforme donnant accès à des informations, formations, services et expertises à dessein de favoriser la concrétisation des projets d’entrepreneurs, des grands projets structurants des Etats, ainsi que la coopération Sud-Sud et Nord-Sud.

Outre le Forum International Afrique Développement organisé à Casablanca, le Club Afrique Développement compte aujourd’hui plus de 3000 membres, et a organisé, avec les banques du Groupe, 20 missions multisectorielles dans 15 pays, mobilisant plus de 2500 chefs d’entreprises du continent.

Depuis son lancement en 2010, le Forum International Afrique Développement a réuni plus de 10.000 entreprises de 40 pays du continent et des pays partenaires, réalisant plus de 22.000 rendez-vous d’affaires structurés et générant des investissements conséquents un peu partout en Afrique.

Pour en savoir plus : www.clubafriquedeveloppement.com