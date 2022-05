Attijariwafa bank inaugure le nouveau siège de sa Direction Régionale Fès-Meknès

Le groupe Attijariwafa banking vient d’inaugurer le nouveau siège de la Direction Régionale Fès-Meknès, en présence de Mohamed EL KETTANI, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa banking, Saïd ZNIBER, Wali de la Région Fès-Meknès, Abdelouahed El ANSARI, Président du Conseil de la Région de Fès-Meknès et Abdeslam BEKKALI Maire de la ville de Fès.

A cette occasion, deux accords de collaboration ont été signés ; l’un entre Attijariwafa bank et la Direction Régionale Fès-Meknès de l’OFPPT, et le second entre Attijariwafa bank, le Centre Régional d’Investissement (CRI) Fès-Meknès et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

Abritant de nouveaux concepts d’agences, les différents espaces ont été pensés pour offrir aux clients particuliers et professionnels, TPE et PME une expérience optimale, donnant accès aux services financiers et non financiers d’Attijariwafa bank à travers des parcours physiques et numériques fonctionnels, fluides et ergonomiques.

En effet, les nouveaux concepts d’agences bancaires d’Attijariwafa mettent à disposition des clients des espaces de partage et d’échange afin d’apporter à toutes les catégories de clients un accompagnement personnalisé, répondant à leurs attentes spécifiques pour la réalisation de leurs projets personnels et professionnels.

Ce siège régional, outre sa vocation d’aménagement du territoire, aspire à allier performance environnementale et compétences énergétiques grâce à la conception dite bioclimatique, favorisant le bien-être, le confort et la santé de son écosystème. Une volonté qui lui a valu l’attribution de la certification HQETM niveau « Exceptionnel » par l’organisme international Cerway.

Par ailleurs, la banque Attijariwafa a oeuvré pour faire de ce nouvel espace une scène dédiée à la créativité, à l’inspiration et aux métiers nobles qui rappellent indéniablement la ville de Fès d’antan. Bois, zouak, céramique, cuivre ciselé de Seffarine, cuir ou encore broderie s’harmonisent alors autour d’œuvres de grands maîtres. Ainsi, dans tous les espaces du siège, vous pourrez profiter d’une exposition permanente d’œuvres importantes de la collection du Groupe.

En marge de cette inauguration, la Fondation Attijariwafa Banking a organisé une conférence dans le cycle « Echanger pour mieux comprendre » sur le thème : « Fès-Meknès : atouts et opportunités d’investissement dans la Région », en présence de Yassine TAZI, Directeur Général Directeur du CRI de Fès-Meknès, Nawfal KETTANI, Directeur Général de Maroc-Modis et membre de la représentation régionale de la CGEM et Hicham SEBTI, Directeur d’Euromed Business School, qui ont animé la conférence.

Cette conférence a ainsi permis de mettre en lumière les atouts économiques, culturels, touristiques et humains de la région Fès-Meknès et de rappeler l’importance de sa contribution à la création de la richesse nationale.