Attijariwafa bank inaugure deux nouveaux centres Dar Al Moukawil dans les villes d’Oujda et de Nador

Casablanca – le 28 octobre 2022 – En ligne avec sa vocation d’acteur sociétal de référence et avec sa stratégie volontariste de promotion de l’écosystème entrepreneurial, Attijariwafa bank consolide son soutien aux petites entreprises et aux porteurs de projets et poursuit le renforcement de son réseau Dar Al Moukawil, un dispositif d’accompagnement à vocation citoyenne lancé en 2016 proposant des services non financiers à forte valeur ajoutée gratuits à destination des porteurs de projets, des auto- entrepreneurs et des Très Petites Entreprises, clients et non clients de la banque.

Dar Al Moukawil est le premier écosystème spécialement créé pour les entrepreneurs et les porteurs de projets pour leur apporter des services d’accompagnement spécifiques afin de les aider à entreprendre sereinement. Ainsi, à travers un réseau de centres dédiés et une plateforme digitale daralmoukawil. com, les petites entreprises existantes, en création ou au stade de projet, clientes ou non de la banque, ont accès gratuitement à des séances de formation quotidiennes, des mises en relation d’affaires avec des partenaires et des donneurs d’ordres potentiels, une mine d’informations utiles et du conseil sur-mesure fourni par des conseillers spécialisés afin de les aider à concrétiser et à réussir leurs projets.

Et souhaitant s’inscrire dans la dynamique économique et sociale de la Région de l’Oriental, Attijariwafa bank inaugure, les 27 et 28 octobre, 2 nouveaux centres Dar Al Moukawil dans les villes d’Oujda et de Nador en présence du Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, du Wali de la Région et des Autorités Locales afin d’accompagner l’essor du tissu entrepreneurial dans la région. Et c’est ainsi que la Banque continue de renforcer son dispositif du réseau physique Dar Al Moukawil afin d’élargir sa couverture territoriale et d’accompagner ainsi un plus grand nombre de porteurs de projets et d’entrepreneurs.

Lors de ces deux événements, de nombreuses conventions de partenariat ont été ratifiées entre la banque et ses différents partenaires en l’occurrence : la Wilaya de la région de l’Oriental, le Conseil Régional de l’Oriental, la Chambre de Commerce, d’Industries et des Services de l’Oriental, la CGEM Oriental, La Chambre de l’Artisanat de l’Oriental, l’Université Mohamed 1er d’Oujda ainsi que le Comité Préfectoral du Développement Humain- Oujda Angad. La signature de ces différentes conventions a pour objectif de renforcer l’accompagnement financier et non financier du tissu entrepreneurial de la région de l’Oriental.

Les centres Dar Al Moukawil sont ouverts à Aït Melloul, Tanger, El Jadida, Marrakech, Fès, Rabat, Meknès, Casablanca, Laayoune, Beni Mellal, Settat et El Hoceima et actuellement à Oujda et Nador totalisant 17 centres à travers le Royaume. A ce jour, les Centres Dar Al Moukawil ont accompagné plus de 230 000 porteurs de projets et petites entreprises et plus de 6 000 coopératives. Le dispositif digital a enregistré sur la page Facebook Ana Maak plus de 10 millions de vues et plus de 7,5 Millions de vues sur la chaîne Youtube Dar Al Moukawil.

La mise en place de ces nouvelles structures vient confirmer encore une fois, l’engagement d’Attijariwafa bank en faveur du développement économique et social, et sa volonté de contribuer activement à l’encouragement de l’entrepreneuriat.

Cette détermination se poursuivra chez Attijariwafa bank par le déploiement progressif des centres Dar Al Moukawil dans toutes les Régions du Royaume, en complément du dispositif digital daralmoukawil.com.