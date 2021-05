Attijariwafa bank et Al Amana Microfinance signent une convention de partenariat

Le groupe Attijariwafa bank et Al Amana Microfinance, fidèles à leur vocation d’acteurs sociétaux de référence engagés dans le renforcement de l’accès aux services financiers et le financement volontariste des TPE et porteurs de projets, unissent leurs forces à travers un dispositif novateur de financement en direction de ces opérateurs.

C’est ainsi, et dans le cadre d’une ambition commune de soutien à la dynamique de croissance du tissu entrepreneurial, que les deux parties ont conclu une convention de partenariat le 26 mai 2021 en présence de Mohamed EL KETTANI, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, et Ahmed GHAZALI, Président de Al Amana Microfinance.

Cette convention vise à proposer une panoplie de solutions de microfinance pour les besoins d’investissement et de trésorerie, en vue d’accompagner le développement des TPE, autoentrepreneurs et porteurs de projets.

Ce partenariat s’inscrit dans une vision de contribution au renforcement de l’inclusion financière qui s’impose comme une des priorités nationales et qui mobilise d’ores et déjà toutes les parties prenantes en vue de promouvoir, soutenir et accompagner l’entrepreneuriat sous toutes ses formes.

À ce titre, le levier principal de cette démarche commune consiste à favoriser l’accès au financement du plus grand nombre (porteurs de projets, auto-entrepreneurs et petites entreprises) en vue de leur permettre de s’engager dans l’entrepreneuriat ou de développer leur activité dans les meilleures conditions.

Attijariwafa bank et Al Amana Microfinance ne ménageront aucun effort et déploieront toutes les synergies qui permettront de faire de ce partenariat une véritable réussite à long terme, et ce, pour consolider leur soutien aux entrepreneurs dans la réalisation de leurs ambitions.