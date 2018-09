Attijariwafa bank décroche le titre de Top Performer RSE 2018

Attijariwafa bank intègre le nouvel indice RSE “Casablanca ESG 10” de la Bourse de Casablanca, lancé officiellement le 27 septembre 2018.

Cet indice rassemble les 10 valeurs cotées ayant obtenu les meilleurs scores de l’agence de notation extra-financière Vigeo Eiris en termes de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. Le Casablanca ESG 10 permettra d’attirer l’investissement socialement responsable et de promouvoir les bonnes pratiques de RSE au Maroc. A cette occasion, Attijariwafa bank a été primée « Top Performer RSE 2018 » pour la 2ème année consécutive par Vigeo Eiris, dans le cadre de son évaluation annuelle des sociétés cotées dans le monde.

Le référentiel de notation compte plus de vingt critères et près de 300 indicateurs portant sur six domaines de responsabilité sociétale à savoir : le respect des droits de l’homme, la valorisation du capital humain, la protection de l’environnement, l’éthique des affaires, l’efficacité et l’indépendance de la gouvernance et l’engagement en faveur du développement de leurs territoires d’implantation. Attijariwafa bank présente en effet des scores parmi les plus élevés du marché, en particulier sur les critères suivants, « Information responsable envers les clients », « Non- discrimination » et « Prise en compte de l’impact social des produits et services sur le territoire d’activité ».

Ces distinctions récompensent l’engagement continu du Groupe en matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), et sa capacité à intégrer les facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans son système de management.