Attijariwafa bank célèbre la 10e promotion de son Master international (VIDÉO)

La Fondation Attijariwafa bank a organisé, le jeudi 25 avril, la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 10e promotion du Master international “Banque & Marchés Financiers”.

Au cours de cette cérémonie, 38 lauréats de la 10e promotion du Master recevront leur double diplôme marocain et espagnol, délivré respectivement par l’université Hassan II de Casablanca à travers sa faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Aïn Chock (FSJES) et l’université de Cantabria, en présence de leurs proches, des étudiants et anciens lauréats ainsi que des personnalités marocaines et espagnoles du monde universitaire et de la finance.

Fruit d’un partenariat public-privé concluant, le Master international “Banque et Marchés Financiers” a été développé par deux banques leaders des deux côtés de la Méditerranée, le groupe Attijariwafa bank et Grupo Santander, avec deux grandes universités marocaine et espagnole, l’université Hassan II – FSJES Aïn Chock de Casablanca et l’université de Cantabria à Santander.

Plus globalement, le Master intègre une communauté d’étudiants espagnols, mexicains, chiliens et brésiliens, ce qui lui confère sa dimension internationale. Il a été initialement lancé en Espagne en 1996 (23e promotion) puis au Mexique (19e promotion) et plus récemment en 2015, au Brésil puis au Chili, à l’initiative de Banco Santander en collaboration avec l’université de Cantabria. Au Maroc, le Master en est aujourd’hui à sa 12e édition avec près de 440 étudiants inscrits depuis le lancement et 333 lauréats issus des 10 promotions, dont 30 % d’étudiants subsahariens.

Le taux d’insertion professionnelle de ses lauréats dépasse les 90 %. Le programme du Master est dispensé par des professionnels principalement des deux banques partenaires (Attijariwafa bank et Banco Santander) et des professeurs universitaires marocains et espagnols des deux universités partenaires. Il ambitionne ainsi d’inculquer aux étudiants des connaissances techniques poussées dans le domaine financier pour répondre au mieux aux besoins

du marché, en alliant théorie et pratique.

Par ailleurs, la Fondation Attijariwafa bank continue à développer son partenariat, depuis 2007, avec les universités en collaboration avec Banco Santander, dans le cadre de sa contribution à la modernisation et au développement du cycle supérieur, et ce à travers deux autres projets innovants :

Le site universitaire “jamiati.ma”: première plateforme universitaire marocaine qui intègre les informations de l’ensemble des universités marocaines publiques et privées visant à fournir aux bacheliers et étudiants du cycle supérieur des éléments clés adaptés à leurs besoins, dans une optique d’aide à la décision et d’orientation dans le choix de leur cycle supérieur. Véritable guide universitaire communautaire, la nouvelle version enrichie par de nouvelles rubriques, a été déployée fin 2017 avec l’intégration des réseaux sociaux, prenant en compte l’enjeu de la transformation digitale, en phase avec les orientations stratégiques du Groupe et la cible étudiants.

La carte Jamiati : première carte électronique universitaire destinée aux étudiants et au corps professoral et administratif des universités publiques et privées. Elle permet d’intégrer plusieurs services universitaires selon le besoin de l’établissement. La carte Jamiati peut également servir de carte bancaire à 0 DH tout au long du cursus universitaire, à la demande du titulaire, favorisant ainsi l’éducation financière des jeunes.

À travers le Master international “Banque et Marchés Financiers”, le groupe Attijariwafa bank via sa Fondation, réitère son soutien en faveur du développement continu et de la modernisation du cycle supérieur au Maroc et de la valorisation des filières d’excellence.

