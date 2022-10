Attijariwafa bank-AMCI : 1er cycle de formation à l’entrepreneuriat à Laâyoune

Le groupe Attijariwafa bank et l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) ont lancé le 28 janvier dernier à Laâyoune, le 1er cycle de formation à l’entrepreneuriat au profit des étudiants et lauréats internationaux de la Coopération du Royaume.

Cette initiative a renforcé les liens entre les deux institutions qui portent un engagement fort en matière d’accompagnement des jeunes afin de contribuer activement au renforcement de leurs compétences et au développement de leurs capacités.

Cette 1ère édition a été un franc succès et a vu la participation de près de 800 étudiants et lauréats de plus de 40 nationalités. L’accompagnement entrepreneurial de ces jeunes a été assuré par l’ensemble des centres Dar Al Moukawil d’Attijariwafa bank.

C’est ainsi qu’une cérémonie de remise des certificats aux lauréats de cette promotion a été organisée le mardi 4 octobre 2022 au sein de la Direction Régionale d’Attijariwafa bank à Rabat en présence de M. Le Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank M. Mohamed El Kettani et de Son Excellence l’Ambassadeur Directeur Général de l’AMCI, M. Mohamed Methqal. Un événement durant lequel les différents participants se sont vu remettre leurs certificats de participation.

Ce cycle de formation s’inscrit dans la mise en œuvre de la vision de coopération Sud-Sud prônée par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste. Ce cycle cible un large panel d’étudiants et de lauréats internationaux de la Coopération du Royaume du Maroc.

Cette initiative est structurée autour de trois principaux programmes à savoir :

1. Initiation à l’entrepreneuriat (Dar Al Moukawil Academy) : un programme de sensibilisation et d’acculturation à l’entrepreneuriat qui est axé principalement sur l’initiation à l’entrepreneuriat, les mécanismes pour structurer une idée et la transformer en projet, les leviers de financement, les études de marché, les business plans, les formes juridiques, etc.

2. Accompagnement à la création d’entreprise (Hub de l’Entrepreneuriat) : un programme intégré de formation et d’appui à la création des entreprises, à travers un dispositif structuré qui accompagne les porteurs de projet dans la création d’entreprise, jusqu’à aboutissement de leur projet entrepreneurial.

3. Développement des TPE nouvellement créées (Accompagnement post-création) : un programme d’accompagnement sur le plan financier et non financier des entreprises déjà créées. Les modules dispensés sont orientés vers la pédagogie financière, la gestion de trésorerie, la digitalisation des activités, le volet stratégique, la relation client, etc.

Enfin, et au vu du succès de cette 1ère édition, une deuxième édition de ce cycle de formation en entrepreneuriat au profit des étudiants et lauréats internationaux de la Coopération du Royaume du Maroc est prévue en 2023.