Attijariwafa bank accompagne les TPME

L’accompagnement des TPME continue d’occuper une place de choix chez le groupe Attijariwafa bank. Pour soutenir le développement de ces maillons essentiels de l’économie marocaine, le Groupe a mis en place un dispositif de proximité conjuguant services financiers et non financiers proposés dans un large réseau de centres d’affaires et d’agences exclusivement dédiées à l’entreprise.

Ce dispositif permet aux PME et aux TPE de bénéficier d’un accompagnement global adapté à chaque entreprise : solutions de financement aux meilleures conditions pour stimuler l’investissement et soulager la trésorerie, services digitaux allant de la banque en ligne jusqu’aux solutions intégrées avec les systèmes de gestion de trésorerie pour

simplifier l’accès à la banque, mise en relation d’affaires pour favoriser la création d’opportunités de collaboration BtoB, conseil et information pour faire bénéficier les TPME des expertises du groupe Attijariwafa bank, notamment à travers les centres Dar Al Moukawil dédiés exclusivement aux TPE.

Pour accompagner cette dynamique, le groupe Attijariwafa bank s’engage annuellement à soutenir financièrement la croissance des TPME. A ce titre, le Groupe a renouvelé son engagement cette année en allouant une enveloppe de 27 milliards DH de financements à ces entreprises. À noter que l’initiative 2019 vient pérenniser le cycle d’engagement de financement entamé depuis 2014.

Le bilan de l’année dernière s’est soldé avec la distribution de 25,1 milliards DH de crédits aux TPME, dont 8 milliards DH pour les TPE et 17,1 milliards DH en faveur des PME. En 2017, les financements accordés étaient de 23,9 milliards DH, en 2016, 2015 et 2014, ils étaient respectivement de 20,7 milliards DH, 17,3 milliards DH et 14,8 milliards DH. L’évolution des crédits distribués chaque année affirme l’engagement sans faille du groupe Attijariwafa bank au service du développement des TPME.

Et pour favoriser l’accès de ces entreprises au financement, le groupe Attijariwafa bank propose des formules souples et flexibles adaptées à la nature de chaque projet et aux spécificités de chaque secteur d’activité et tenant compte des contraintes de l’entreprise. Parallèlement, une organisation interne spécifique basée sur des outils performants est mise en place pour une meilleure connaissance des clients et une simplification des procédures de prise en charge et de traitement des demandes de financement.

En matière d’information et de sensibilisation, la banque organise une série d’événements dans le cadre de son cycle “Les Rencontres de l’Entreprise” pour traiter la thématique de la notation bancaire et démystifier ce sujet aux entreprises. Le but est d’expliquer les enjeux, les facteurs, les incidences de la notation, ainsi que les leviers de son amélioration pour favoriser l’accès au financement bancaire.

Attijariwafa bank accompagne également les différents programmes étatiques en faveur de l’entreprise, notamment les programmes IMTIAZ et ISTITMAR de Maroc PME qui sont une compétition nationale d’investissement, destinée aux entreprises porteuses d’un projet de développement et souhaitant bénéficier de primes à l’investissement. En 2018, Attijariwafa bank a accompagné 37 % des PME participantes au programme IMTIAZ qui permet d’accéder à une prime allant jusqu’à 10 millions DH pour réaliser leurs projets d’investissement et 36 % des TPE ayant rejoint le programme ISTITMAR qui permet de bénéficier de primes allant jusqu’à 30 % du programme d’investissement avec un plafond de 2 millions DH.

Par ailleurs, Attijariwafa bank a toujours accompagné en 2018 le “Fonds de Soutien financier des TPME” pour contribuer à la restructuration financière des entreprises et les aider à pallier aux difficultés de trésorerie avec un cofinancement à des taux réduits, des différés et des durées de remboursement plus importants. En 2018, ce sont 184 entreprises clientes qui ont bénéficié de ce programme de soutien, représentant 39 % de bénéficiaires sur la place bancaire.

À travers ces actions dédiées aux TPME, le groupe Attijariwafa bank réaffirme son soutien aux TPE et PME et à travers elles, son accompagnement de la croissance de l’économie qui repose sur ces structures créatrices de valeur pour le pays et source d’employabilité. Le Groupe a toujours cru en ces entrepreneurs Hommes et Femmes et veille à leur apporter régulièrement des solutions innovantes pour contribuer à leur développement.

A.K.A.