Le groupe Attijariwafa bank a décroché la certification HQE par Cerway niveau “Excellent” pour la construction de son siège régional à Rabat Souissi, témoignant ainsi de son engagement en faveur du développement durable.

Cette certification vient récompenser les efforts réalisés par la banque en faveur du respect de l’environnement, à savoir la faible consommation d’énergie et d’eau, la baisse des émissions atmosphériques et des déchets, la protection de la biodiversité, ainsi que pour le confort et la santé de ses collaborateurs, indique un communiqué d’AWB parvenu à Le Site info.

Depuis plus de 20 ans la certification HQE s’est affirmée comme étant la solution pour faire reconnaître la qualité d’un projet durable dans le monde entier.

Cerway Cerway est l’opérateur de la certification HQE, qui accompagne les acteurs à l’international tout au long de leur projet. Cerway a été fondée en 2013 par les leaders de la certification HQE en France.