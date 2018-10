Attijariwafa bank a décroché deux distinctions à New York

Lors de la cérémonie de remise des trophées “Capital Markets Index Series Awards 2018”, organisée en marge du sommet de l’investissement institutionnel qui s’est déroulée au NASDAQ à New York par AfricaInvestor (AI), groupe d’investissement international, le groupe Attijariwafa bank s’est vu décerner deux prestigieux trophées “Best Performing Ai40 company of the year 2018” et “Mohamed EL KETTANI – Ai40 CEO of the year 2018”.

Cette 12ème édition de ce sommet a vu la participation des principaux PDG et chefs d’entreprises de grandes entreprises africaines et mondiales, investisseurs institutionnels, fonds de pension, fonds souverains, assurances, ainsi que les leaders du marché des capitaux, pour discuter de partenariats de co-investissement dans plusieurs secteurs d’activités, et pour primer les meilleures réalisations et performances des plus grandes entreprises et leaders africains.

Du côté d’Attijariwafa bank, ont participé à cette prestigieuse cérémonie annuelle, Youssef Rouissi, Directeur Général Adjoint du groupe Attijariwafa bank en charge de la Banque de Financement et d’Investissement Groupe et Adil Hajji, Directeur des activités de marché à l’international au sein du marché des capitaux du groupe.

Les trophées ont été remis à Youssef Rouissi par Hubert Danso, PDG du groupe AfricaInvestor. Les critères ayant permis l’obtention du prix “Best Performing ai40 company of the year 2018” sont: la performance par rapport à la performance du marché entre le 31/05/2017 et le 1/06/2018, la Volatilité par rapport au marché, la portion d’actions négociées sur le marché (flottant) ainsi que les principales réalisations de l’entreprise en 2017-2018. En ce qui concerne le prix « Ai40 CEO of the year 2018 », les critères qui ont été évalués sont les compétences remarquables en matière de leadership, l’image & la notoriété de l’entreprise, l’innovation & l’originalité des produits et services offerts, ainsi que la Responsabilité Sociale de l’Entreprise.