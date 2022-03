Attijari International Bank décroche le prix « STP AWARD » de COMMERZBANK

Attijari International Bank (AIB), banque offshore du groupe Attijariwafa bank, vient de décrocher pour la 5e année, le prix « STP AWARD » avec la mention « Excellent Quality » décerné par le groupe bancaire allemand Commerzbank, gage de la qualité de ses traitements à l’international.

Le prix « STP AWARD » institué par Commerzbank, l’une des plus grandes institutions financières et bancaires présente dans plus de 50 pays dans le monde, récompense chaque année les banquesleaders qui offrent la meilleure qualité de service dans le traitement des transactions financières et commerciales à l’international, conformes aux standards internationaux en matière de traitement et de respect des règles de compliance.

Cette récompense a été accordée à AIB en tant que banque commerciale qui jouit d’une solide réputation de banque de référence dans la place financière offshore.

Créée en 1994, Attijari International bank accompagne les investisseurs étrangers implantés dans les différentes zones d’accélération industrielle du Royaume. Elle est devenue depuis plusieurs années la banque de référence pour les multinationales qui y sont installées.

Pour AIB, le prix « STP AWARD » représente une récompense pour les efforts de ses équipes et celles des entités du groupe Attijariwafa bank qui soutiennent ses activités. Elle reflète aussi un défi pour continuer à améliorer en permanence la qualité de ses services en conformité avec les règles en vigueur et réglementations fixées par les correspondants bancaires et diverses organisations internationales (GAFI et OCDE).

À noter que Commerzbank est la 2ème capitalisation boursière du secteur bancaire en Allemagne. Elle participe par ailleurs au financement de plus de 30% des opérations de commerce international.

Par cette nouvelle consécration, le groupe Attijariwafa bank confirme son leadership en matière de qualité de service auprès de ses clients et de ses partenaires internationaux.