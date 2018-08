Attention: un faux message circule (encore) au nom de Bank Al-Maghrib

De ce fait, elle décline toute responsabilité par rapport au contenu du message et aux conséquences éventuelles de la consultation du lien susmentionné et “se réserve le droit d’engager les poursuites judiciaires nécessaires conformément aux lois en vigueur”, conclut le communiqué.

Bank Al-Maghrib décline toute responsabilité par rapport au contenu d’un message qui circule via les applications de messagerie mobile indiquant que “ceux qui ont travaillé entre 1990 et 2018 ont le droit de retirer 15.537,00 dirhams auprès de Bank Al-Maghrib”, peut-on lire dans un communiqué qui date du 30 juin dernier et qui a été de nouveau diffusé par la banque centrale.