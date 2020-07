Atlas Hospitality Morocco: des séjours à prix doux pour des vacances made In Morocco

Pour passer des vacances en toute tranquillité sans avoir à se soucier de la conjoncture actuelle, cet été, Atlas Hospitality Morocco met en place près de 82 formules d’évasion tout aussi riches que variées aux quatre coins du royaume et ce dans plus de 27 adresses du Groupe.

Suite aux récents événements qui ont profondément perturbé le secteur du tourisme au Maroc mais également dans le monde, Atlas Hospitality Morocco est venu proposer aux touristes nationaux la possibilité de s’évader autrement et en toute quiétude. Le premier groupe hôtelier marocain a bien l’intention d’exploiter totalement toutes les possibilités et opportunités que nous offre le Maroc afin de satisfaire les besoins et les envies des plus exigeants. Outre les mesures d’hygiène et de sécurité adoptées dans toutes les adresses, Atlas Hospitality, le groupe livre une palette inédite de formules avantageuses pour découvrir ce que le pays a de plus beau à offrir.

Pour l’occasion, les 2 500 collaborateurs du Groupe, après de nombreuses formations métiers et séminaires, ont récemment donné le coup d’envoi de cette campagne estivale et ont combiné avec brio offres inédites et tarifs exclusifs à travers les adresses The View Hotels, Vichy Celestins Bouznika, Atlas Hotels, Labranda Hotelset My RelaxHotels.

Autre bonne nouvelle de la saison : Un crédit gratuit Wafasalaf permet aux plus réticents de profiter aussi pleinement de leurs vacances. Des séjours à prix doux pour des vacances made In Morocco. Atlas Hospitality propose dans un premier temps des réductions dans tous ses restaurants. Un avantage qui permettra aux vacanciers de profiter de diverses expériences culinaires et variées sans se ruiner.

Quelle que soit la formule choisie par les clients, les familles auront également la chance de bénéficier d’une gratuité pour deux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans, et des DayPass aqua parc pour leur plus grand bonheur. A l’instar de Marrakech ou encore Agadir, les destinations les plus prisées offriront des expériences inédites avec à la clé, des réductions allant jusqu’à 60%.

Embarquement immédiat…