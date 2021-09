AtlantaSanad: Hausse du résultat net consolidé à fin juin

Le résultat net consolidé du Groupe AtlantaSanad s’est établi à 220 millions de dirhams (MDH) au titre du premier semestre 2021, en hausse de 3,7%, par rapport à la même période de l’exercice écoulé.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’est élevé à 3,06 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 5,1%, indique AtlantaSanad dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.

En social, AtlantaSanad a réalisé un chiffre d’affaires de 3,02 MMDH, en progression de 4,6%. Cette évolution a concerné l’activité vie et non vie qui ont enregistré respectivement des croissances de 13,5% et 2,2%.

En effet, le chiffre d’affaires de l’activité vie s’est situé 707 MDH, porté par la reprise de l’activité épargne et prévoyance, tandis que le chiffre d’affaires de l’activité non vie a atteint 2,31 MMDH.

Le résultat technique net a présenté, pour sa part, une amélioration de 25,7% liée d’une part, au bon comportement des ratios techniques et d’autre part, à l’amélioration du résultat financier.

Le résultat net s’est chiffré, lui, à 224 MDH en hausse de 6,7% par rapport au résultat net (proforma) du premier semestre 2020.

AK