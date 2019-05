Atlanta Assurances lance une plateforme sociale et solidaire (VIDEO)

Atlanta Assurances est une compagnie innovante, engagée et socialement responsable. Dans cet esprit, elle lance la plateforme sociale innovante et 100% solidaire Nt3awnou. Objectif : mettre en relation les associations et les bénévoles pour soutenir les uns et activer l’engagement social des autres.

Accessible sur www.nt3awnou.ma, la plateforme sociale Nt3awnou est une réponse concrète aux attentes des Marocains. D’un côté, pour 87% des Marocains, la charité et le don constituent une source de bonheur (1). De l’autre, plus de 130.000 associations sont répertoriées au Maroc (2). Avec Nt3awnou, Atlanta Assurances ambitionne d’activer la solidarité sociale.

Le bénévolat séduit plus d’un, mais malheureusement le temps d’un citoyen actif ne permet souvent pas un engagement durable ou contraignant. C’est pourquoi l’équipe Nt3awnou , veille dans ses échanges avec les associations à concevoir des offres souples et flexibles. L’idée est de motiver le citoyen marocain à activer son engagement social de manière facile et non contraignante. Nt3awnou conçoit le bénévolat comme étant un acte volontaire qui procure du bonheur et qui rime avec la participation au vivre mieux.

Au-delà d’une plateforme virtuelle, Nt3awnou est une équipe qui travaille pour contacter les associations, déceler leurs besoins, penser avec eux à des actions à mettre en œuvre, concevoir et rédiger leurs offres de bénévolat, les promouvoir auprès du grand public, suivre la réalisation des actions et l’engagement des bénévoles.

Atlanta Assurances est engagée, depuis toujours, auprès des associations à travers le mécénat, le don et le sponsoring mais aussi le bénévolat. La compagnie a soutenu plusieurs causes et plusieurs associations par son implication effective. Le bénévolat fait ainsi partie de l’ADN d’Atlanta Assurances, la compagnie a mobilisé plus d’une fois ses collaborateurs et même leurs familles dans certains cas pour se porter bénévoles pour des causes citoyennes. Avec la Fondation marocaine de l’Etudiant (FME), la compagnie a impliqué ses collaborateurs volontaires dans un programme de mentoring des étudiants bénéficiaires.

Avec l’association Bahri, la compagnie a mobilisé ses collaborateurs volontaires et leurs familles pour nettoyer les plages. Avec l’association Oum El Ghait, Atlanta Assurances a mobilisé une équipe de collaborateurs pour organiser et animer une cérémonie Achoura pour des enfants du préscolaire.

A.K.A.