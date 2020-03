Atlanta Assurances décroche une nouvelle certification

Atlanta Assurances a décroché, aujourd’hui, la certification qualité ISO 9001 Version 2015 pour son activité Bancassurance. Délivrée par le cabinet BUREAU VERITAS (accrédité par le COFRAC), cette certification est la première du genre dans le marché de l’Assurance au Maroc et fait ainsi d’Atlanta Assurances, la première compagnie à certifier son activité Bancassurance.

“La mise en place d’une démarche Qualité constitue un des piliers de notre plan stratégique Massar Attafouk II », déclare d’emblée Madame Fatima Zahra Bensalah, Vice-présidente Administrateur Directeur Général de la compagnie. « Cette certification qualité conforte notre stratégie de développement et d’innovation qui s’appuie sur un système de management par la performance », poursuit Madame Fatima Zahra Bensalah.

Pour obtenir cette labellisation, la compagnie s’est appuyée sur une démarche participative et transversale qui a permis de réussir avec brio ce projet qualité entamé depuis près d’une année. D’ailleurs, la compagnie n’a enregistré aucun écart ni aucun point de sensibilité avec les309 exigences de la norme.

« Plus qu’une certification, cela représente l’engagement quotidien de nos collaborateurs à entretenir non seulement la confiance de nos clients et de nos partenaires, mais aussi et surtout àimaginer des services innovants et de qualitépour mieux servir nos assurés », indique M. Jalal Benchekroun, Directeur Général Délégué de la compagnie.

En effet, la certification ISO 9001 : 2015 confirme encore une fois la priorité que donne Atlanta Assurances à l’orientation client dans sa démarche de progrès en optant pour les meilleures pratiques afin de bien servir ses clients et les satisfaire au mieux. Aujourd’hui Atlanta Assurances, s’inscrit plus que jamais dans une démarche d’amélioration continue de son Système Qualité, qui implique tout son écosystème et qui vise à terme l’Excellence Opérationnelle.

M.S.