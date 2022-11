Atelier scientifique sous le thème : «Techniques de génie biologique pour le traitement des sols contre l’érosion hydrique»

Comme toute infrastructure linéaire, le tracé de l’autoroute au Maroc traverse des zones à relief plus ou moins accidenté, générant plusieurs talus, exposés à des forces érosives importantes. ADM s’emploie en permanence pour lutter contre l’érosion qui constitue un risque important pour la sécurité des ouvrages. Parmi les mesures entreprises et motivées par des considérations d’efficacité durable, du coût économique et d’attrait esthétique pour le paysage, ADM se sont orientés entre autres vers des solutions plus écologiques.