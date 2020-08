Assurances: le montant des primes émises en baisse

Le montant des primes émises s’est établi à 21 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, en baisse de 2,8% par rapport à la même période un an auparavant, selon un rapport de Bank Al-Maghrib (BAM).

Ce mouvement de baisse a touché aussi bien l’assurance vie et capitalisation qui a concédé 5,2% que l’assurance non-vie qui s’est repliée de 1,1%, précise BAM dans un supplément covid-19 de son rapport sur la stabilité financière, publié conjointement avec l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Ledit rapport fait également ressortir que la collecte des produits d’épargne a reculé de 5,3% à 7,1 MMDH, notant que cette baisse a concerné les produits d’épargne classiques (en dirhams) qui représentent 90,7% de la collecte et dont le montant s’est établi à 6,5 MMDH (-9,4%), alors que la collecte des contrats en unités de compte enregistre une hausse de 69,1% à 666,9 millions de dirhams (MDH).

S’agissant des rachats, leur montant a diminué de 5,7% à 3,5 MMDH, en raison d’une contraction de la collecte nette de 4,8% à 3,6 MMDH, indique BAM, ajoutant que les placements des entreprises d’assurances, affectés aux opérations d’assurances se sont élevés à 167,3 MMDH en valeur d’inventaire à fin mai dernier, en croissance de 6,3% par rapport à la même période de l’année précédente.

La ventilation par instrument montre une prépondérance des actifs de taux (50,7%) suivis des actifs d’action (43,5%), de l’immobilier (3,7%) et des autres placements (2,1%).

A contrario, le montant des plus-values latentes enregistre une forte baisse, impacté par la correction du marché boursier. Leur montant passe de 34,1 MMDH en 2019 à 11,7 MMDH au cours des cinq premiers mois de l’année en cours.

M.S. (avec MAP)